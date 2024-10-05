Maxim: Önceliğimiz 3 Puan

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GAZİANTEP Futbol Kulübü Kaptanı Alexandru Maxim, yarın sahalarında Beşiktaş maçını kazanmayı arzuladıklarını belirterek, "Bizim kazanan mantaliteye geri dönmemiz lazım. Burada Göztepe olur, Beşiktaş olur hiç fark etmez. Bizim önceliğimiz şu an için 3 puanı kazanmak ve bu durumdan çıkmak" dedi.

Gaziantep FK Kaptanı Maxim, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Zorlu mücadele öncesi takım arkadaşlarına güvendiğini ve Gaziantep FK'yı eski gücüne döndürüp Beşiktaş karşılaşmasında 3 puan almayı hedeflediklerini belirten Maxim, "Ben pozitif kalmaya çalışıyorum. İstediğimiz başlangıcı yapamadık maalesef ama bahanemiz de yok. Zorlu bir fikstürle başladık. 4 maçımızı dışarıda oynadık. Birçok konuda kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar var. Yeni kurulan bir takımız, yeni futbolculardan oluşan bir takımız fakat bu bahanenin arkasına saklanma durumu yok şu an için. Çünkü artık 6 hafta geçti, takım beraber oynamaya başladı. Onun haricinde yeni kurulduk. Tamam, yeni takımız ama artık bizim maç kazanmaya başlamamız lazım. Ben bu konuda hala pozitifim. Artık bir şeyler yerine oturduğu zaman bizler de maçlarımızı kazanmaya başlayacağız" diye konuştu.

Takımın başarısının ön planda tutulması gerektiğine dikkat çeken Maxim, "Herkes sahada olmak ister, herkes oynamak ister. Herkes takıma katkı sağlayıp bir şeyler verebilmek ister. Hocalar için de geçerli, ekip için de geçerli. Dolayısıyla ben de sahada kalmak isterim. Oynamadığım zaman tabii ben de düşüyorum. Üzgün olurum ama bu Maxim'le alakalı bir şey değil. Artık isimler önemli değil. Önemli olan kimin oynayıp oynamadığı ya da benim oynayıp oynamadığım değil burada en önemlisi takım. Takım eğer iyi değilse tabii ki sonuçlar da kötü oluyor. O zaman benim oynayıp oynamadığım değil de takımın başarısı daha çok ön plana çıkıyor" dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ 3 PUAN ALMAK'

Beşiktaş karşılaşmasının da kendileri için normal bir maç olduğunu ve önceliklerinin 3 puan olduğunu vurgulayan Maxim, "Beşiktaş karşılaşması bizim için aslında normal bir maç. Takım arkadaşlarıma ve yeni gelen arkadaşlarıma da aktarmaya çalışıyorum. Bizim önceliğimiz 3 puanı kazanmak ve bu durumdan çıkmak. Durumumuz çok da kötü değil aslında ama takımın hak ettiği yer aslında burası değil" diye konuştu.