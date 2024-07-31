Mbappe\'den sürpriz yatırım! Fransız kulübü Caen\'i satın aldı

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Bu yaz İspanyol devi Real Madrid'e büyük bir servet karşılığında imza atan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kylian Mbappe, sürpriz bir yatırıma imza atarak kulüp sahibi oldu.

CAEN'İN YENİ SAHİBİ MBAPPE

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe, Fransa Ligue 2 ekibi Caen'in yeni sahibi oldu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Caen'un çoğunluk hissesi, spor ve medya sektöründe faaliyet gösteren ve Mbappe'nin sahibi olduğuInterconnected Ventures (ICV) şirketinin yatırım kolu Coalition Capital'e geçti.

YÜZDE 80'İNE 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

Anlaşmayı resmi olarak imzalayan 25 yaşındaki Mbappe, Fransız ekibinin hisselerinin yüzde 80'inin sahibi oldu. Fransız basınında yer alan haberlerde Mbappe'nin bu imza için 20 milyon euro ödediği belirtildi. Yıldız futbolcunun, Monaco altyapısına girmeden önce Caen'in seçmelerine katıldığı bilgisi de verildi.

REAL MADRID'DEN SERVET KAZANIYOR

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Mbappe, Real Madrid'de yıllık 57.5 milyon euro kazanıyor. Öte yandan yıldız isim, Madrid temsilcisinden 100 milyon euro da imza parası alacak.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid'e imza atmadan önce Monaco ve Paris Saint-Germain formaları giyen Kylian Mbappe, kariyeri boyunca 373 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 288 gol atma başarısı gösteren Mbappe, 126 da asist yaptı. Kulüp kariyerinde sayısız başarıya imza atan ve Fransa Milli Takımı'nın formasını da başarıyla terleten 25 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi zaferi de yaşadı.