Mecnun Otyakmaz: FIFA Merkezi İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika
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Mecnun Otyakmaz: FIFA Merkezi İçin Çalışmalar Başladı

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TFF 1. Başkan Vekili Otyakmaz, FIFA merkezi için İstanbul'da çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

24.04.2025 20:59
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- Mecnun Otyakmaz: "FIFA merkezi için de çalışmalarımız var"

İSTANBUL - TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin ardından FIFA merkezi için de çalışmalarının olduğunu söyledi.

UEFA'nın, Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi İstanbul'da olacak. TFF'nin Levent Kasrı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA temsilciliğinin açılışı da gerçekleştirildi. Açılışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, "UEFA'nın 3. temsilciğini İstanbul'da açıyoruz. Çok önemli misafirlerimiz vardı. Avrupa'dan federasyon başkanları, Cumhurbaşkanımız, UEFA başkanımız, kulüp başkanlarımız, Kulüpler Birliği başkanımız buradaydı. Hepsine katılımları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu binamız, Avrupa ile Türkiye'deki ilişkileri hızlandıracak. Önümüzde önemli maç programları var. 2026, 2027 finali ve 2032 Avrupa Şampiyonası, bunlar önemli karşılaşmalar. İşlerimizin, bürokrasinin ilerlemesinde, temsilciliğimizin çok önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Hafta içi bir görev dağılımı söz konusu oldu. Milli takımlardan sorumlu yönetici oldum. Benimle birlikte alt yaş milli takım sorumluları, çok değerli çalışma arkadaşım Mustafa Temel Bozbağ ile birlikte bu işi yürüteceğiz. Hedefimiz inşallah ABD'ye takımımız götürüp bu heyecanı sizlerle hep birlikte götürmek" diye konuştu.

UEFA merkezinden sonra FIFA merkezi için de çalışmaların olduğunu söyleyen Otyakmaz, "FIFA'ya da İstiklal Caddesi'nde yine böyle tarihi bir binamızı vereceğiz. Coğrafi olarak ülkemiz belki de FIFA için daha önemli. Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'ya ve Balkanlara yakın konumumuz var. İşlerimizin kolaylaşmasında katkısı olacak" şeklinde konuştu.

Ankara'daki stat çalışmasının devam ettiğini belirten Mecnun Otyakmaz, "Stat çalışmaları devam ediyor. Umarım o finale yetişecek. Yetişmese bile ülkemiz stat açısından zengin bir ülke. Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Böyle bir sorun da gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Temel Bozbağ: "FIFA'yı da yakın zamanda İstanbul'a getireceğiz"

Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ise önemli bir organizasyonda bulunduklarına dikkat çekerek, "Hem ülkemiz hem de kulüplerimiz adına hem de İstanbul adına hayırlı olsun. Umarım bu vesileyle de daha güzel şeyler yapacağımızın müjdesi olacak. FIFA'yı da yakın zamanda İstanbul'a getireceğiz. Milli takımlarda da başkanımla beraber uyumlu çalışıp, tüm milletimizi sokağa döküp, ABD'ye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

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