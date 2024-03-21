- Mehmet Büyükekşi: "Süper Kupa'nın ertelenmesi için Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi:
"2032 yılının ana omurgasını oluşturuyoruz"
"Bu milli takım inşallah 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da güzel işler yapacak"
İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa finalinin tarihinin değişmediğini fakat sarı-lacivertlilerden gelen erteleme talebini değerlendirmeye aldıklarını söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın yarın Macaristan ile deplasmanda oynayacakları maç için bu ülkeye gitti. Hareket etmeden önce İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Büyükekşi, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, Almanya'da olacak olması bize ayrı bir heyecan veriyor. Evimizde oynayacak şekilde hazırlanıyoruz. Türk Milli Takımı, Avrupa'nın en genç milli takımıydı. Aramıza yeni katılan 4 yeni futbolcumuz var. Bunların da hepsi genç. Bu konuda çok büyük bir avantaj sağlayacağımızı düşünüyoruz. Aslında bir yandan da 2032 yılının ana omurgasını oluşturuyoruz. Çünkü 18 yaşındaki gençler, 8 sene sonra 26 yaşında olacak. Deneyimli bir kadro olmuş olacak. O yüzden yapacağımız bu hazırlık maçları da son derece önemli. Çünkü öbür takımlar da Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek takımlar. Hepsi de güçlerini ispat etmiş takımlar. Futbolcularımız, iyi bir hazırlık safhası geçirdi. Çok güzel bir dostluk, kardeşlik havası var. Özellikle Macaristan takımı bizimle maç yapmayı çok istedi. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, Macaristan'ı ziyaret etti. Çok önemli dostluk mesajları verildi. Biz de bu mesajları pekiştirmek için Macaristan ile dostluk maçı yapacağız. Milli futbolcularımız orada kampa devam edecekler. Pazartesi günü Avusturya'ya hareket edeceğiz. Salı günü de Avusturya ile hazırlık maçı yapıp, maçtan sonra Türkiye'ye döneceğiz. Haziran ayının ilk günlerinde İtalya ve Polonya ile de iki hazırlık maçımız olacak. Milli takımımız güzel bir dönem geçiriyor. Hocamız Montella hemen hemen bütün takımlarımızın maçlarını izleyerek futbolcularımızı yakın takibe aldı. O yüzden de yeni oyuncular geldi. Özellikle de Can Uzun'un katılması bizim için önemli bir kazanç. Biliyorsunuz Alman milli takımını seçmesi de söz konusuydu ama o konuda da büyük bir avantaj elde ettik. Semih Kılıçsoy ve Oğuz Aydın da aynı şekilde aramıza katıldı. Bu takım inşallah 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da güzel işler yapacak. Türk milletine güzel başarıları yaşatıp, onları sevindirecek. Milletimizin duaları bizimle olsun" şeklinde konuştu.
"Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz"
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak TFF Süper Kupa'nın, 6 Nisan tarihine alındığıyla ilgili çıkan haberlerin sorulması üzerine Büyükekşi, "Böyle bir şey yok. Şu anda gündem milli takımımız. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi, değerlendiriyoruz" diye cevap verdi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili sorulan soruya ise, "Şu an onlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Bugün milli maç günü. Gündemi kaotik hale getirmeyelim" dedi.
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