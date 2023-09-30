Melissa Vargas ve Zehra Güneş'ten milli voleybolcunun düğününe damga vuran performans - Son Dakika

Melissa Vargas ve Zehra Güneş'ten milli voleybolcunun düğününe damga vuran performans

Son Güncelleme: 30.09.2023 10:20

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın oyuncularından Ayça Aykaç, İzmir'de düzenlenen törenle Galatasaray Kadın Takımı İstatistik Antrenörü Mert Altıntaş'la evlendi. Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Zehra Güneş ile Vargas düğünde Erik Dalı çalınca kendini tutamadı. Dans pistinde hünerlerini sergileyen milli voleybolcuların o anları büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Tokyo'da Paris Olimpiyatları'nın kapısını aralayan milli sporcu Ayça Aykaç, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı İstatistik Antrenörü Mert Altıntaş ile evlendi. İzmir'de yapılan düğünde ay-yıldızlı takımın yıldızlarından Melissa Vargas ile Zehra Güneş, dans pistinde hünerlerini sergiledi.

ZEHRA VE VARGAS'TAN ERİK DALI

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu sonrası Erik Dalı oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, düğünde de aynı geleneği sürdürdü. Özellikle Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in performansı büyük beğeni topladı.

"SIRADA OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU VAR"

Düğüne katılan Türkiye Voleybol Federasyonu Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Sultanlarımız, dünyanın her yerinde mücadele verdiler. Bu ülkeyi ne kadar sevdiklerini, bu ülkenin nasıl gururu olduklarını ispatladılar. Bu zaferi yaşarken de 5 gün sonra burada nikahı olan bir evladımız var. Türk kadınının fedakarca neler yapabildiğini işte bu dört ayda ispatladılar. Bu ülkeye bu güzelliği yaşatıp gururları oldular. Sırada olimpiyat şampiyonluğu var." ifadelerini kullandı.

Melissa Vargas ve Zehra Güneş'ten milli voleybolcunun düğününe damga vuran Erik Dalı performansı
Melissa Vargas ve Zehra Güneş'ten milli voleybolcunun düğününe damga vuran Erik Dalı performansı
Melissa Vargas ve Zehra Güneş'ten milli voleybolcunun düğününe damga vuran Erik Dalı performansı
Melissa Vargas ve Zehra Güneş'ten milli voleybolcunun düğününe damga vuran Erik Dalı performansı
Melissa Vargas ve Zehra Güneş'ten milli voleybolcunun düğününe damga vuran Erik Dalı performansı

Melissa Vargas, Zehra Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melissa Vargas ve Zehra Güneş'ten milli voleybolcunun düğününe damga vuran performans - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melissa Vargas ve Zehra Güneş'ten milli voleybolcunun düğününe damga vuran performans - Son Dakika
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