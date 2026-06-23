Menemen FK Yeni Teknik Direktör Arayışında - Son Dakika
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Menemen FK Yeni Teknik Direktör Arayışında

Menemen FK Yeni Teknik Direktör Arayışında
23.06.2026 11:45
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Menemen FK, teknik direktörlük için Tolga Doğantez ile görüşmelere başladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Menemen Futbol Kulübü'nde başkan Bilgin Tokul, kulübü devretmek için yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamayınca yeni sezon için çalışmalara başladı. Teknik direktör Cüneyt Biçer'le yollarını ayıran sarı-lacivertliler ilk olarak Cenk Laleci ile görüşürken, Tokul'un ise ibreyi Tolga Doğantez'e çevirdiği belirtildi. Geçen sezon Bucaspor 1928'de görev yapan Doğantez'le görüşmelerin sürdüğü ve en kısa sürede anlaşmanın sağlanacağı kaydedildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Bucaspor 1928'in yanı sıra Aydınspor 1923, Hacettepe ve Şanlıurfaspor'da görev yapan 51 yaşındaki Tolga Doğantez, geçen sezon 24 maçta Bucaspor 1928'i sahaya çıkardı. Doğantez yönetimindeki Bucaspor 1928, 24 müsabakada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler sezon sonunda 2'nci Lig'de küme düştü. Menemen FK'da başkan Bilgin Tokul geçen sezon başında da kulübü devretmek istemesine rağmen görüşmelerinden sonuç çıkmayınca göreve devam etmişti.

Kaynak: DHA

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