Merkezefendi Basket, İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Merkezefendi Basket, İlk Galibiyetini Aldı

Merkezefendi Basket, İlk Galibiyetini Aldı

Baskelbol Süper Ligi'nde Merkezefendi, Büyükçekmece'yi 80-75 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

03.11.2024 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Polat Parlak

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cooper 20, Cook 12, Lomazs 8, Ayberk 9, Mclemore 11, Bleijenbergh 7, Shittu 10, Arca 3, Berke, İsmail

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Franke 24, Erdi 5, Starks 14, Sajus 15, Bruinsma 2, Gilmore, Emircan 2, Love 11, Yesukan Onar 2, Arda Berk

1'İNCİ PERİYOT: 17-16

İLK YARI: 44-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-54

5 FAUL: Mclemore (36.05) (Merkezefendi Bld)

BASKETBOL Süper Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece Basketbol'u 80-75 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Konuk takım ise 1 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi Büyükçekmece Basketbol'da 24 sayı atan Yannick Franke oldu. Hollandalı basketbolcu 10 da ribaunt alarak double-double yaptı.

Karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyreği ev sahibi ekip 1 sayı üstün kapattı: 17-16. İkince periyotta konuk ekip Franke, Starks ve Love'ın 3 sayılık basketleriyle skor üretirken, Merkezfendi Belediyesi Basket ise Arca, Mclemore, Lomazs ve Cooper'ın dış atışlarıyla etkili olup soyunma odasına 13 sayı önde girdi: 44-31.

Üçüncü periyodun başında Denizli temsilcisi Ayberk'in 3'lüğü ile farkı 18 sayıya (49-31) kadar çıkardı. Franke'nin üst üste bulduğu 3'lüklerle skoru eriten (49-42) Büyükçekmece, 11-0'lık seri yakaladı. İki takımın da isabetli şutlar bulduğu çeyreği ev sahibi ekip 8 sayı üstün tamamladı: 62-54.

Final periyoduna konuk takım 5-0'lık seriyle başlayıp farkı 3 sayıya indirdi: 62-59. Kalan bölümde daha dikkatli oynayan Merkezefendi Belediyesi Basket, parkeden zaferle ayrılmayı başardı: 80-75.

Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Yerel Haberler, Büyükçekmece, Merkezefendi, Basketbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi Basket, İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
17:49 Yavaş’ın, “Yörüngesini şaşıran ben değilim“ çıkışına Özel’den net yanıt Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" çıkışına Özel'den net yanıt
13:56 AK Partili Dağ: CHP ile DEM Parti arasında gizlenmeyen bir ittifak var AK Partili Dağ: CHP ile DEM Parti arasında gizlenmeyen bir ittifak var
13:18 Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı
12:56 Samsun’da evde çıkan yangında yatalak adam hayatını kaybetti Samsun'da evde çıkan yangında yatalak adam hayatını kaybetti
12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
12:24 12 adrese eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı 12 adrese eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı
11:56 Eski MHK Başkanı Çulcu’dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia Eski MHK Başkanı Çulcu'dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia
11:47 Kredi derecelendirme kuruluşu SP, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı
10:47 İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular
10:27 Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy’s 140 şubesini kapatıyor Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy's 140 şubesini kapatıyor
10:09 46. İstanbul Maratonu başladı Dünyada bir ilk yaşanıyor 46. İstanbul Maratonu başladı! Dünyada bir ilk yaşanıyor
09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 00:10:11. #1.13#
SON DAKİKA: Merkezefendi Basket, İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.