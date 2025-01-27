Mersin 4. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Mersin 4. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası' sona erdi. Turnuva, 7 ülkeden ve 31 şehirden toplam 196 sporcunun katılımıyla büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Masa Tenisi Federasyonu ve Mersin Masa Tenisi Spor Kulübü iş birliğinde 'Mersin 4. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası' düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva, 2 gün boyunca çetin maçlara sahne oldu. 30 yaş üstü herkesin katılımına açık olan turnuvada, Irak, İran, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Suriye, KKTC olmak üzere 7 ülkeden sporcuların yanı sıra, Türkiye'nin 31 şehrinden toplam 196 sporcu birincilik mücadelesi verdi.

Aralarında uluslararası sporcuların da yer aldığı 30, 40, 50, 60, 70, 75 ve üzeri erkekler ile birlikte 30 ve 50 yaş kadın ve karışık çift gruplarından oluşan turnuva, 17 farklı kategoride gerçekleştirildi. Rekabetin ve çekişmenin zirvelerde yaşandığı, strateji ve atik hamle yapmanın başarıya ulaştırdığı turnuvada, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.

"2 gün süren müsabakamızı başarıyla tamamladık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Kubilay Yorulmaz, turnuva hakkında bilgi vererek, "Ülkemizin 31 şehrinden ve 7 ülkeden toplam 196 sporcunun katılımıyla, 2 gün süren müsabakalar sonrasında turnuvamızı tamamladık. Bütün sporcularımızı tebrik ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarz spor etkinliklerimiz ve organizasyonlarımız tüm hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir sayesinde masa tenisinin bilinirliği daha çok arttı"

Mersin Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı Muhsin Seçer, masa tenisi sporunun Mersin'de bilinirliğini artırmak için bu tarz organizasyonların oldukça önemli olduğunu kaydederek, "Bizler masa tenisinin bir pinpon olmadığını ve spor olduğunu göstermek istiyoruz. Burada, ülkenin her yerinden hatta 7 ülkeden de sporcular var. Biz sporcularımızın en iyi şekilde vakit geçirmelerini ve dostluk maçları yapmalarını sağladık. Bunun sağlanmasında Büyükşehir Belediyesinin büyük bir katkısı var. Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız iş birliği sayesinde, Mersin'de masa tenisi sporu yavaş yavaş yükselmeye başladı ve şu anda meyvesini topluyoruz" diye konuştu.

Sporcular, Mersin'deki organizasyonu oldukça başarılı buldu

30-39 yaş erkekler kategorisinde birinci olan ve turnuvaya Bursa'dan katılan Ahmet Habibi, "Güzel bir organizasyondu. İyi oyuncular katılmıştı. Bu turnuvaların düzenli bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenmesinin, masa tenisi ve spor kültürünün yayılmasında önemli etkileri olacaktır. Ben Mersin'e ilk defa geldim ve çok sevdim. Güzel bir şehir, memnun kaldım" şeklinde konuştu.

Turnuvaya Antalya'dan katılan ve 65-69 yaş erkekler kategorisinde birinci olan Turgay Albayrak da böyle etkinlikler sayesinde masa tenisi sporunun daha çok görünür hale geldiğini söyleyerek, "Ben 4. kez buradayım. Antalya ve Mersin kardeş şehir. Bu turnuvayı hiç kaçırmıyorum. Burası bizim favorimiz. İlk yapıldığında şampiyon olmuştum, şimdi de 2. şampiyonluğum oldu" dedi.

30 yaş kadınlar kategorisinde birinci olan Müge Sayar, 4 veteran müsabakasına katıldığını ve hepsinden de şampiyon olarak ayrıldığını kaydederek, "Mersin'e ilk kez geliyorum. Turnuva için daha önce farklı illerde de bulunmuştum ama Mersin'de organizasyon çok iyi. Büyükşehir Belediyesinin turnuvaya olan desteği de çok iyi. Hiç bir sorun yaşamadık ve her şey yolundaydı. Tekrar gelmeyi tercih edeceğim bir il olarak Mersin ajandama yerleşti" ifadelerini kullandı. - MERSİN