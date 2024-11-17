Mersin'de 3. Öğretmenler Günü Turnuvası Sona Erdi

Spor

Mersin'de düzenlenen 3. Öğretmenler Günü Akıl Oyunları Turnuvası tamamlandı.

Mersin Valiliği himayesinde, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Suphi Öner Öğretmenevi'nde gerçekleşen organizasyona 21 ilden 148 öğretmen katıldı.

Yarışmacılar, mangala, reversi, kulami ve küre oyunlarının finallerinde mücadele etti. Organizasyonda dereceye girenler öğretmenlere ödül verildi.

Turnuvada oyunlarda dereceye girenler şöyle:

Mangala: 1. Elyese Aşkın (Diyarbakır), 2. Adem Ok (Adana), 3. Ömer Yücel Günay (Mersin)

Reversi: 1. İsmail Yalturak (Manisa), 2. Orhun Köken (Konya), 3. Serdar Sekmen (Kütahya)

Kulami: 1. Tuğba Turnator (Rize), 2. Mustafa Özel (Eskişehir), 3. İnan Çoban (Konya)

Küre: 1. Eyüp Gökçe (Kırıkkale), 2. Umut Gökşen (Adana), 3. Ferhat Ülge (Adana)