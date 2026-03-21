Mersin\'de Down Sendromu Farkındalık Etkinliği

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Down sendromlu bireyler ile Mersin Spor Kulübü (MSK) oyuncularını bir araya getirdi.

Toplumsal farkındalığı artırmak ve özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha güçlü ve görünür şekilde yer almasını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte özel gereksinimli bireyler, MSK basketbolcuları ile aynı sahada buluştu. Kahkahaların, alkışların ve dostluk dolu anların sahaya yansıdığı etkinlikte özel gereksinimli bireylerle birlikte basketbol oynayan MSK sporcuları hem sporun coşkusunu paylaştı hem de farkındalık mesajı verdi.

FATMA ESRA GÖKDAL: DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLERİMİZİN VARLIĞINI HER YERDE FARK ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelsiz Yaşam Merkezi Mola Evi özel eğitim öğretmeni Fatma Esra Gökdal, her yıl 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, öğrencilerin toplumsal yaşamda daha görünür olmasını amaçladıklarını söyledi. Bu kapsamda MSK Spor Kulübü'nün antrenmanına katıldıklarını ifade eden Gökdal, "Öğrencilerimizin her yerde varlığını fark ettirmeye çalışıyoruz. Bugün de MSK Spor Kulübü'nün antrenman maçına geldik. Çocuklarımız sporun içinde, gezilerde ve farklı etkinliklerde yer alabiliyorlar. Basketbol oynadılar, sporcularla tanıştılar, MSK maskotu Caretta ile fotoğraf çekildiler. Çok güzel bir ambiyans yakaladılar ve sıcak bir sevgi bağı oluştu" dedi.

Down sendromlu bireylerin spor yapmasının hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine katkı sağladığını vurgulayan Gökdal, öğrencileri arasında yüzme ve judo gibi branşlarda önemli başarılar elde edenlerin bulunduğunu belirterek, "Yüzmeyle uğraşan öğrencilerimiz var, judo alanında Türkiye birincisi olan öğrencilerimiz bile var. Spor onların gelişimi açısından çok önemli. Bugün de basketbolu tatmış oldular" ifadelerini kullandı.

MSK SPORCULARI PARKEDE FARKINDALIK İÇİN BULUŞTU

Etkinliğe katılan MSK basketbolcuları da Down sendromlu bireylerle aynı sahada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. MSK basketbolcularından Kuzey Livaneli, etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek, "Bu farkındalık gününde Down sendromlu çocuklarla birlikte olmak çok güzeldi. Sporun birleştirici gücüyle birlikte çok güzel bir antrenman sonu etkinliği geçirdik. Bugünü onlarla paylaşmak bizim için çok özel. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

MSK basketbolcularından Efe Ergi Tırpancı ise etkinliğin kendileri için de çok keyifli geçtiğini dile getirerek, "Bizim için çok eğlenceli geçti. İyi ki geldiler, bizi ziyaret ettiler. Onların sevgisi ve gücü gerçekten bizleri farklı hissettiriyor. Biz de en ufak şekilde sevgimizi, arkadaşlığımızı ve sporun birleştirici gücünü onlara yansıtabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Down sendromlu bireylerden Ali Salih ise basketbolcularla birlikte sahada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Basketbolcularla maç yaptık, takım formamızı giydik. Mutluyum" dedi.

Etkinliğe katılan velilerden Nigar Bayram, Down sendromlu kardeşi Ali'nin bu tür etkinliklerde çok mutlu olduğunu belirterek, Büyükşehir'in düzenlediği sosyal etkinliklerin Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşama katılımı açısından önemli olduğunu söyledi. Bayram, "Ali zaten çok sosyal bir çocuk ama belediyenin düzenlediği bu tip etkinlikler çok güzel oluyor. Bu tür etkinliklerde insanların yaklaşımı çok önemli. Burada basketbolcuların çocuklara yaklaşımı çok doğaldı ve çok güzeldi. Kardeşim çok mutlu oldu. Down sendromlu çocuklar zaten sevgi dolu. Böyle ortamlarda kaynaştıklarında kendilerini toplumun bir parçası olarak hissediyorlar" diye konuştu.

Velilerden Zeynep Beşenkise, kendilerine gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Bize değer verdikleri için teşekkür ederiz. Dışlanmadığımız için çok çok sağ olun. Gayet memnunuz, mutluyuz. Bizimle ilgilendikleri için de çok mutluyuz. Öğretmenlerimiz sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmıyorlar, hep yanımızda oluyorlar" ifadesini kullandı.