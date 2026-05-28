Messi, Dünya Kupası Rekortmeni

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.

Şu ana kadar 5 Dünya Kupası'nda 26 karşılaşmaya çıkan Messi, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giymesi halinde rekorunu geliştirecek.

Listede Alman Lothar Matthaeus 25 karşılaşmayla ikinci, aynı ülkeden Miroslav Klose 24 maçla üçüncü sırada yer aldı.

İtalyan Paolo Maldini 23, Portekizli Cristiano Ronaldo ise 22 maçla söz konusu üç futbolcuyu izledi.

1930 Uruguay'dan bu yana yapılan 22 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı: