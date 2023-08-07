Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika
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Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk hedefliyor

07.08.2023 16:04

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay kategorisinde şampiyon olan Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda hem takım hem ferdi olarak şampiyonluk elde etmeyi hedeflediğini söyledi. Gazoz, Türk okçuluğunun güzel bir hafta geçirdiğini belirterek, takım olarak da başarılı olduklarını ve Paris Olimpiyatları'nda yer alacaklarını ifade etti.

Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde tarihi bir başarıya imza atarak şampiyon olan Mete Gazoz, ülkeye döndü. Milli okçu, bundan sonraki hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda hem takım hem ferdi olarak şampiyonluk elde etmek olduğunu dile getirdi.

PARIS'E GİDECEK

Mete Gazoz, Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde, finalde Kanadalı Eric Peters 6-4 mağlup ederek dünya şampiyonlu oldu. Milli okçu, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Berlin'den 14.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Mete Gazoz, buradan ise Fransa'nın başkenti Paris'te gidecek. Milli sporcu, 15-20 Ağustos tarihlerinde Paris'te düzenlenecek Okçuluk Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

"BÜTÜN HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİDİYOR"

Türk okçuluğunun güzel bir hafta geçirdiğini dile getiren olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz, "Dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Ondan ziyade 2 gün önce takım halinde dünya ikincisi olduk ve takım olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda olacağız. Çok güzel bir hafta geçirdik. Bütün her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bundan sonraki hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda hem takım hem de ferdi olarak şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, ülkeye döndü: Yeni hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olmak
Dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, ülkeye döndü: Yeni hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olmak
Dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, ülkeye döndü: Yeni hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olmak
Kaynak: DHA
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Mete Gazoz, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika


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