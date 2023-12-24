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Mete Gazoz, FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve Sümeyye Boyacı'dan önemli başarılar - Son Dakika
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Mete Gazoz, FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve Sümeyye Boyacı'dan önemli başarılar

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanması, İspanya'nın FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanması ve Sümeyye Boyacı'nın dünya üçüncülüğü sporda önemli gelişmeler arasında yer aldı.

Mete Gazoz, FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve Sümeyye Boyacı\'dan önemli başarılar
24.12.2023 - 11:03,
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Sporda 2023 yılının Ağustos ayında, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde kazandığı altın madalya, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya'nın kazanması ve milli para yüzücü Sümeyye Boyacı'nın dünya üçüncülüğü önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Türk okçuluğunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu olmayı da başardı.

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın finalinde İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu. İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstünde bronz madalya elde etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre ağustos ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 AĞUSTOS

Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu. İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstünde bronz madalya kazandı.

3 AĞUSTOS

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 2-1 yenerek tur atladı.

6 AĞUSTOS

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

10 AĞUSTOS

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

11 AĞUSTOS

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı oyuncu Fred ve kulübü Manchester United ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

12 AĞUSTOS

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için kulübü Olimpik Marsilya ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

19 AĞUSTOS

Galatasaray, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

20 AĞUSTOS

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı, İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya kazandı.

24 AĞUSTOS

Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

31 AĞUSTOS

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bir sezonun aranın ardından yeniden Avrupa kupalarında gruplara kaldı.

Kaynak: AA
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