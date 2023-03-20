Mete Kalkavan'ın hareketi, Alanyaspor-Fenerbahçe maçından daha çok konuşuldu - Son Dakika
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Mete Kalkavan'ın hareketi, Alanyaspor-Fenerbahçe maçından daha çok konuşuldu

20.03.2023 09:49

Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'in Alanyaspor maçında rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart görmemesi tartışma yaşatırken, hakem Mete Kalkavan'ın pozisyon sonrası yaptığı hareket maçtan daha çok konuşuldu. Samuel'in hareketi sonrası futbolcunun yanına koşarken elini kırmızı kartının bulunduğu arka cebine götüren Kalkavan, daha sonra aniden ön cebinden sarı kartını çıkardı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler için, "Kalkavan'a kimden talimat geldi?" yorumları geldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadeleye Osayi-Samuel'in tartışılan pozisyonu ve hakem Mete Kalkavan'ın pozisyonda aldığı aksiyon damga vurdu.

SARI KART TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Mücadelenin 17. dakikasında sakatlanan Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil olan Osayi-Samuel, 18. dakikada Yusuf'a sert bir müdahalede bulundu. Nijeryalı futbolcunun hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılması tepki çekerken, birçok yorumcu pozisyon için kırmızı kart verilmesi gerektiği fikrinde birleşti.

YAPTIĞI HAREKET TEPKİ ÇEKTİ

Ancak pozisyonun da önüne geçen hareket Mete Kalkavan'dan geldi. Deneyimli hakem, pozisyonun yaşandığı bölgeye eli arka cebinde gitti ve herkes kırmızı kart çıkaracağını düşündü. Kalkavan, Osayi'nin yanına geldiğinde ise bir anda ön cebinden sarı kartını çıkardı. Sosyal medyada çok konuşulan görüntü için, "Kalkavan'a kimden talimat geldi?" yorumlarında bulunuldu.

Mete Kalkavan'ın tepki çeken hareketi:

Mete Kalkavan'ın yaptığı hareket Alanyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçti
Görüntü: beIN Sports
Mete Kalkavan'ın yaptığı hareket Alanyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçti
Görüntü: beIN Sports
Mete Kalkavan'ın yaptığı hareket Alanyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçti
Görüntü: beIN Sports
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Son Dakika Spor Mete Kalkavan'ın hareketi, Alanyaspor-Fenerbahçe maçından daha çok konuşuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mete Kalkavan'ın hareketi, Alanyaspor-Fenerbahçe maçından daha çok konuşuldu - Son Dakika
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