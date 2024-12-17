Metin Öztürk: Galatasaray, alnının akıyla 3 puan aldı

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GALATASARAY İkinci Başkanı Metin Öztürk , "Futbolun ilahi adaletiyle 4-3 galip geldik. Hakemlerin talimatla hareket ettiğini düşünüyoruz. Artık bu federasyonun Galatasaray 'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşünüyoruz. Hakemlerin, Merkez Hakem Kurulu 'nun ve federasyonun adaleti olmayabilir ama futbolun adaleti var. Galatasaray, alnının akıyla 3 puan aldı" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine iki takımı da tebrik ederek başlayan Öztürk, "En büyük tebrik, taraftarımıza. Susmayan, bıkmadan bizi desteklediler. Federasyona ve hakemlere rağmen bizi destekleyen taraftarımızı tebrik ediyorum. 30 milyon taraftarımız, bizi radyo ve televizyonda takip etti. Geçen hafta, tüm kurullarıyla beraber federasyonu istifaya davet ettik. Ne kadar haklı olduğumuzu bugün yine gördük. Sivasspor maçında verilmeyen 3 kırmızı kart vardı. Ardından federasyon başkanının bizim başkanımızı tehdit etmesi de var. Biz, savcılığa başvurduk. Başkanımız da hak mahrumiyeti aldı. Hani kulüp başkanları sevk edilmeyecekti? Hani kulüp başkanları da haklarını savunabilecekti böylece. Demek ki bu işler seçilene kadar. Kim bilir kimlere ne sözler verdiler" diye konuştu.

'HAKEMLERİN TALİMATLA HAREKET ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Federasyonun Galatasaray'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşündüklerini söyleyen Öztürk, "Top çizgiyi geçerse aut olur. Top çizgiyi geçti ama aut olmadı. İçeri girdi ve oynandı. Sonra rakibimiz 3'üncü golü attı. VAR devreye girdi mi? Girmedi. O zaman VAR niye var? Futbolun ilahi adaletiyle 4-3 galip geldik. Hakemlerin talimatla hareket ettiğini düşünüyoruz. Artık bu federasyonun Galatasaray'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşünüyoruz. Hakemlerin, Merkez Hakem Kurulu'nun ve federasyonun adaleti olmayabilir ama futbolun adaleti var. Galatasaray, alnının akıyla 3 puan aldı" şeklinde konuştu.

'FUTBOLA ADALETİN GELMESİNİ İSTİYORUZ'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Tahkim Kurulu'ndan istifalar oldu. Normalde yedeklerin gelmesi lazım ama dışardan başka atamalar oldu. Gerçekten inanmakta zorluk çekiyoruz. Biz çıkacağız ve futbolumuzu oynayacağız. Galatasaray, Merkez Hakem Kurulu'na ve federasyona rağmen 25'inci şampiyonluğu alıp gerçek 5'inci yıldızı formaya takacak. Biz bugün yine tüm federasyonu tüm kurullarıyla beraber istifaya davet ediyoruz. Futbola adaletin gelmesini istiyoruz. Bunu da kazandığımız gün söylüyoruz. Biz, sahada kalacağız, sahada konuşacağız ve sahada kazanacağız."

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in aldığı ceza hakkında da açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, "Hak mahrumiyeti cezası alan tek başkan. Ertuğrul Başkan da ceza almıştı, daha ağır sözler söylediği halde. Para cezasıydı. Demek ki artık literatüre bir intikam kültürü de giriyor. Nasıl tahkim istediği atamaları yapabiliyor tahkimde olmayan insanları. Sonra racon kültürü de gelir her şeyi bekliyoruz" yorumlarında bulundu.

Şampiyonluk konuşmak için çok erken olduğunun ifade eden Öztürk, "Bu uzun bir maraton. Biz bugünkü skora ve bugünkü maça bakmıyoruz. Şampiyonluk konuşmak için çok erken. Diğer 18 takımın emeğine saygısızlık olur. Ama biz bu adaletsiz federasyonun bir an önce gitmesini istiyoruz. Herkes için, sadece Galatasaray için değil" dedi.

'KÖTÜ NİYET OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

Türk futboluna adaletin gelmesini beklediklerini ifade eden Metin Öztürk, "Şu an yabancı VAR, yabancı hakemi konuşmak çok erken. Biz şu an futbola adalet gelmesini bekliyoruz. Bugün auta giden bir topun VAR konusu olmaması, hakemin bunu VAR'a sormaması ya bir cahilliktir, ya kötü niyettir. Biz burada kötü niyet olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Herkes için adalet istediklerini söyleyen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet Büyükekşi döneminde de biz yapılan haksızlıklara isyan edip adalet istiyorduk, bugün de aynı şeyi istiyoruz. Biz şu an bu federasyonun tün kurullarıyla beraber istifa ederek tüm kulüplerin daha sezon erken önünü açmasını istiyoruz. Burada sadece şampiyon olacak takımı ilgilendirmiyor, Avrupa'ya gidecek takımlar, küme düşecek takımlar belirleniyor. Onun için herkes için adalet istiyoruz."

'TOPLANIRSINIZ, TOPLUCA GİDERSİNİZ, BİZ DE ARKANIZDAN BEYAZ MENDİL SALLARIZ'

Adaletsiz bir şekilde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i cezalandırdıklarını söyleyen Metin Öztürk, "Şu an inanılmaz şeyler yaşıyoruz, başkanımız tehdit edildi. Tehdit için adalete başvurdu. Biz Türk adaletine güveniyoruz. Türk adaletinin gerekeni yapacağından eminiz. Onlar da kendi adaletlerini ortaya koydular. Adaletsiz bir şekilde maça 2 saat kala Galatasaray başkanını cezalandırdılar. Galatasaray Kulübü Başkanı'nı ne bu federasyon ne de başka federasyon cezalandıramaz. Bundan evvel de başka başkanlar oldu. Toplanırsınız, topluca gidersiniz, biz de arkanızdan beyaz mendil sallarız" diyerek sözlerini noktaladı.