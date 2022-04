Metin Öztürk listesini teslim etti - Son Dakika

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, listesini divan başkanlığına teslim etti. Öztürk, görev verilmesi halinde rahatlıkla bu görevin altından kalkacaklarına emin olduklarını söyleyerek, "Biz vaat değil, iş yapacağız" dedi.

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olan Metin Öztürk, yönetim listesini Nef Stadyumu'nda bulunan divan başkanlığına teslim etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, "Ekibimiz geçen sene haziran ayındaki seçime hazırlanan ekip. Çok fazla değişikliğimiz yok. Yeni bir-iki arkadaşım takviye oldu. Galatasaray'ın sorunları ağır, biliyoruz. Şu an bildiğim kadarıyla iki aday var. İkisi Galatasaray'ın içerisinde yıllarca Galatasaray'ı bilen kişiler. Ekipler de öyle. İnşallah kısmet olurda 30 Nisan'da bu görev verilirse rahatlıkla bunun altından kalkacağımıza eminim. Taraftarımız bayraklarını hazırlasınlar. Şu an bu işin en önemli konularından biri finans. Bizim ekibimizin ağırlığı iş adamı. Her biri yaklaşık birkaç milyar liralık şirketleri yönetiyorlar. Onları yönetemezseniz Galatasaray'ı yönetemezsiniz. Çünkü bugün görüyoruz ki her sene şampiyon olsanız dahi bu borçlar ödenmez. O zaman markayı kullanarak yeni gelir kaynakları oluşturmamız lazım. Aramızda Binnur hanım var. Güneş santralini eşinin başında bulunduğu CEO şirket yaptı. Bunlar akılla yaklaşık 20 yılda Galatasaray'a 1 milyar liralık kaynak oluşturacak şeyler. Her sene şampiyonluğun dışında bu iş adamı bakış açısı farklı şeylerle biz Galatasaray'ın gelirlerini çoğaltıp, inşallah bu 9 yıllık Bankalar Birliği anlaşmasını, biz 2 yıl 1 aylığına seçiliyoruz. Takip eden 3 yılda bize kısmet olacak ve Galatasaray'ın borçlarını sıfırlayacağız" diye konuştu.

İki başkan adayının da uzun süredir hazırlık yaptığını ifade eden Metin Öztürk, "Bunlar 40 günde 45 günde olacak şeyler değil. Bizim de önerimiz bundan sonraki seçim mayıs 2024'te. Şimdiden tüm adaylar 2024 için hazırlıklarını yapmaya başlasınlar. Bu rekabet Galatasaray'ı da ileriye götürecektir, bizi de daha canlı ve dinamik tutacaktır" şeklinde konuştu.

"Biz vaat değil, iş yapacağız"

Kulübün şu anda 600 milyon lira ödemesi gereken paranın sorulması üzerine Öztürk, "600 milyon liraya çözülüyorsa iyi. Bizim yaptığımız hesaba göre, kasaya bu sene ilave 1 milyar lira koymak lazım. Biz hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Bu sakın kasa kolaylığı diye algılanmasın. Burada iş adamı ekibi var. Token, NFT, çatıdaki güneş paneli bunlar hep Galatasaray'a gelir oluşturan şeyler. Ekibimiz buna hazır. Kısa zamanda göreceksiniz. Biz vaat değil, iş yapacağız. İş adamı ağırlığından bunu görüyorsunuzdur" ifadelerine yer verdi. Galatasaray'da hep farklı gruplardan bahsedildiğini ifade eden Metin Öztürk, "Liseliler denir, ekibin yarısı liseli. Atkılar denir, atkılılar var. İş adamı da var. Galatasaray bir bütün. Listelerin tamamına bakarsanız, nasıl bir yapıyla nasıl bir kucaklayıcıklıkla geldiğimizi göreceksiniz" açıklamasında bulundu.

"Hoca, başarılıysa devam eder"

Göreve geldiklerinden sonra Futbol Takımı Teknik Direktörü Domenec Torrent ile devam edip, etmeyeceklerinin sorulması üzerine ise Öztürk, "Hoca konusunda başkan bu konuda yüzde yüz haklı. Daha sezon devam ediyor. Galatasaray'ın amacı en ileri noktada bitirmektir. Bizim açımızdan çok kıymetli Fenerbahçe maçı var. Arkadaşlarımızla cemiyette seyredeceğiz. Hoca ile ilgili şu an diyecek bir şey yok. Çünkü kulübün profesyonellerinin tamamı devam ediyor. Bizim amacımız birini göndermek değil. Eldekinden en iyi şekilde faydalanmak. Biz de başarılıysak devam ederiz, hoca da başarılıysa devam eder. Eldeki kontratlara bakarız. Başarılı değilse tabiki Galatasaray'ın geleceği önemli. Futbolcularımızla oturduğumuz gibi hocamızla otururuz gelecek yılın planında varlar mı, yoklar mı karar veririz. Bu zaten benim karar vereceğim değil, yönetim kurulunun beraberce karar vereceği bir konu" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ün listesi şöyle:

Başkan adayı: Metin Öztürk

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Mustafa Manav, Tanur Lara Yılmaz, Hasan Aslan, Hacı Güçlü, Saltuk Buğrahan Budak

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Hasan Mehmet Tirali, Turgut Şavlı, Cihan Vural,

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Memet Erdem Aybay, Merve Deniz Örken, Hasan Can Külahçıoğlu

Sivil Asil Üyeler: Mehmet Çağatay Altınlı, Yalçın Kaya, Recai Faruk Gürbüzer, Okan Güngör, Murat Demircan, Ozan Bingöl Yurtsever, Berat Uygur

Sicil Kurulu Yedek üyeler: Ahmet Mert Gülşen, Birsen Gonca Sarış, Yakup Peker

Disiplin Kurulu Asil Üyeler: Hüseyin Ferit Volkan, Ali Güray Kızılay, Muharrem Remzi Tan, Haluk Yaşar Yücel, Lemi Öke, Sencer Seren, Ali Baran Öztürk

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Fazıl Hortaçsu, Faruk Algur, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Mehmet Sadun Bozok, Günran Çalın

2. Başkan Rıza Tevfik Morova, Başkan Yardımcısı Mehmet İsmail Sarıkaya, Başkan Yardımcısı Dikran Gülmezgil, Genel sekreter Bora İsmail Bahçetepe, muhasip üye Fabrizio Casaretto - İSTANBUL