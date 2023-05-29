Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülebileceği 36. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray, mücadeleyi kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Ligin zirvesinde son sözün söyleneceği mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Lig 2. sırada bulunan Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacağı maçı ise hakem Zorbay Küçük yönetecek.
İşte Süper Lig'de 36. hafta maçları ve hakemler:
Son Dakika › Spor › MHK atamaları yaptı! Şampiyonluk maçı Volkan Bayarslan'ın - Son Dakika