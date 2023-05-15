Milletvekili olamayan Gökhan Zan, Hatay'dan meclise giden 11 isme seslendi: Hesap soracağınızdan eminim

Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da bölgenin sesi olan Gökhan Zan, daha sonra İYİ Parti'ye katılmıştı. Zan, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde İYİ Parti Hatay milletvekili adayı olarak meclise girmek için yarıştı ve başaramadı.

"OLMADI, SEÇİLEMEDİM"

Milletvekili seçilmeyen Gökhan Zan yaptığı paylaşımda, "Değerli Dostlarım; Tüm bu süreçte harika desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Elimizden geleni yaptık. Olmadı, seçilemedim... Öncelikle milletvekillerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bu süreçte 11 milletvekilinin tek vücut olup Hatay'ın ihyası ve inşası… Mağdurların sesi ve sözcüsü…Ölenlerimizin… Yetim kalanlarımızın… Eksik kalanlarımızın… Ölüme terk edilişimizin… Bir bez parçasına haftalarca dilenmemize sebep olan kim varsa yüksek ve güçlü bir sesle Gazi Mecliste Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkıp herkesten hesap soracağınızdan eminim…

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Bana aday olmamı isteyip büyüklerimin evladı, kardeşi, çocuklarımızın ve gençlerimizin abisi olacağıma inanıp Hatay için bana bu fırsatı sağlayan Sn. Genel Başkanımız Meral Akşener'e teşekkür ve saygılarımla… Bana inanıp yanımda duran oy veren kim varsa, oy vermeyen herkesin de evladı, kardeşi ve ağabeyi olmaya devam edeceğim… Bu süreçte çok güzel dostluklar kazandık kocaman bir aile olduk İYİ ki varsınız… Cumhuriyetimizin değerleri, Demokrasi ve Adalet için mücadeleye devam elbette! Hepinize sevgilerimle... Hakkınızı helal edin...

Gökhan Zan'ın paylaşımı: