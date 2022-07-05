Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık... - Son Dakika
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Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...

05.07.2022 14:39

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan devi Roma, milli futbolcu Zeki Çelik ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan ekibi, transfer için Lille'e 7 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay verecek.

Lille formasıyla adından söz ettiren ve Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu Zeki Çelik, Roma'ya transfer oldu. Roma, Zeki için Lille'e 7 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay verecek. Ayrıca, İstanbulspor, Zeki Çelik'in sonraki satışından %15 pay hakkına sahip olduğu içinRoma'ya transferinden 1 milyon euro kazanacak.

İLK AÇIKLAMALAR

Roma gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur diyen Zeki Çelik, "Bu takımın başarısına yardımcı olmak istiyorum. Buna odaklandım ve hazırım. Pes etmeyeceğim ve sahada her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Zeki Çelik resmen Roma'da! İşte sözleşme detayları

LİLLE'E VEDA SÖZLERİ

Zeki Çelik, kulübü Lille'e sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı. "Ayrılık vakti" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "2018 yılının temmuz ayıydı. Lille formasıyla çıktığım ilk maçta ilk asistimi Rennes karşısında yaparak sizlere güzel bir "Merhaba" demiştim. Hedeflere odaklandığınızda zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız; bu formayı giydiğim yıllar da benim için böyle geçti. Her geçen gün bu kulübü, bu şehri, bu kültürü daha iyi tanıdım; dünyanın en kıymetli liglerinden birinde şampiyonluk kupası kaldıracağıma daha çok inandım. Hep birlikte kenetlendiğimiz bu hedefler, bize iki değerli kupanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu getirdi. Bugün aradan geçen dört sezonun sonunda sizlere gururlu bir şekilde veda ediyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız ve hep bir destekçiniz olarak kalacağım. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

ROMA'DA FORMA GİYEN 5.TÜRK

Zeki Çelik, Neşat Gülünoğlu (1999/00), Salih Uçan (2014/16), Cengiz Ünder (2017/21) ve Mert Çetin'den (2019/20) sonra Roma'ya transfer olan beşinci Türk futbolcu oldu. Kariyerine Brusspor'da başlayan daha sonra Karacabeyspor ile İstanbulspor formalarına giyen Zeki Çelik, 2018'de Lille'e transfer olmuştu. Fransız ekibiyle neredeyse 150 maça çıkan Zeki Çelik, takımıyla 2021'de Fransa Ligi şampiyonluğu kupasını kazandı.

Zeki Çelik resmen Roma'da! İşte sözleşme detayları
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