Edirne\'de Kürek Şampiyonası\'nda Milli Başarı

Spor

EDİRNE'DE gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda milli kürekçilerimizden ilk madalyalar geldi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen şampiyonada millilerimiz 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda sonuçlar şöyle oluştu:

Erkekler hafif kilo tek çifte kategorisinde Türkiye milli takımından Halil Kaan Köroğlu birinci, bireysel katılan Mikita Karneyeu ikinci, Portekiz milli takımından Duarte Kastro oldu.

Kadınlar hafif kilo ikili çiftede kategorisinde Türkiye milli takımından Simla Suay Alıncı ile Irmak Fertuğ birinci, İtalya milli takımından Emma Tosi ile Arianna Tosi ikinci, Macaristan milli takımından Hanna Matyas ile Csende Ajna Kiss üçüncü oldu.

Kadınlar hafif kilo tek çifte kategorisinde bireysel olara katılan Maria Zhovner birinci, Türkiye milli takımından Deniznur Baykara ikinci, Macaristan milli takımından Eszter Fehervari üçüncü oldu.

Erkekler dört tek dümencili kategorisinde Romanya takım halinde birinci, Danimarka ikinci, Türkiye ise üçüncü oldu.

'MİLLETİME BU GURURU YAŞATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Yarışmada erkekler hafif kilo tek çifte kategorisinde birinci olan milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, yarışın kendisi için rahat geçtiğini söyledi. Köroğlu, "Yarış, açıkçası benim açımdan rahat diyebilirim. Zaten yarışın başında önde başladım. Sonrasında devamını getirdim. Yarışın sonunda rahat bitirdim diyebilirim. Bunu bekliyordum zaten. Kendi ülkemizde Avrupa şampiyonu olduğum için mutluyum, bunu bekliyordum zaten. Gerçekten çok gururluyum. İlk defa kendi ülkemizde bir yarış yaptık, daha önce hep yurt dışında yapıyorduk. Kendi ülkemizde olmasının ayrı bir gururu var, yani çok daha gururluyum şu an. Milletime bu gururu yaşattığım için mutluyum. Kendi ülkemde kazandığım için ayrı bir mutluyum. Edirne'ye ve Türkiye'ye yakışır bir galibiyet oldu" dedi.