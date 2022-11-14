Miguel Crespo, A Milli Takım forması mı giyecek? İşte Stefan Kuntz'dan gelen açıklama

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Tivibu Spor'dan Çiğdem Günal'ın sorularını yanıtladı. Alman hoca, hazırlık maçları öncesi değerlendirmelerde bulunurken Miguel Crespo'nun Ay-yıldızlı formayı giyme ihtimaline ilişkin de konuştu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Miguel Crespo için yaptığı açıklamada, "Zamanı gelirse Türk vatandaşı olursa bu konu hakkında bir düşünce sarf edebiliriz." dedi.
Stefan Kuntz'un yaptığı açıklamaların devamı şöyle:
"Biz de ilk etapta olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
İlk etapta ortak bir karar bu. Federasyon, futbolcular ve teknik ekip böyle bir karar aldı. Doğru biliyorsam, ilk defa Diyarbakır'a gideceğiz. Gaziantep de 20-25 sene sona milli maç görecek. Aldığımız haberlere göre çevredeki şehirlerden de talep çok yüksekmiş. Otellerde doluluk varmış. Bu bizi memnun ediyor. Amacımız oradaki Türk insanlarına milli takımı göstermek ve onlarla birlikte bu heyecanı yaşamak.
Eleştiri konusunda büyük camialarda, bazı taraftarların kendi oyuncularını daha sık görmek istemeleri normal. Buna saygı gösteriyorum. Kulüplerine sevgisini, saygısını gösteriyor. Eleştiri konusunda bunun bize göre faydalı eleştiri olacağını görmüyoruz. Kulüplere olan bağlarını anlıyorum ama benim göz önünde tutmam gereken oyuncuların performansları.
Uluslar Ligi kadrolarında dikkat ettiğimiz konu, haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonunu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık orada. Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesela Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi.
Kadro belirlenirken bazı oyuncular var, Serdar Aziz gibi, o zaten bizimle bir kamp geçirdi. Ben onun neler yapabildiğini, ihtiyacımız olduğunda seve seve geleceğini bildiğimiz bir oyuncu. Diğer kamplarda sakatlık olabilir, performansı o zamana kadar böyle devam ederse farklı bir opsiyon olabilir. Şu an biz zaten deneme amaçlı bazı pozisyonları eklemek zorunda kaldık. Burada o nedenle bazı oyuncuları kadroya katamadık.
Son Dakika › Spor › Miguel Crespo, A Milli Takım forması mı giyecek? İşte Stefan Kuntz'dan gelen açıklama - Son Dakika