Stefan Kuntz'un tercihleri yine tartışma konusu oldu. İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda, Çekya'ya karşı çok farklı bir kadro görüldü.
Kuntz'un takımlarında oynayamayan futbolcuları oynattığına dair çok eleştiri geldi. Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı gibi isimlerin şans bulamaması taraftarları kızdırdı.
Kuntz, Çekya'ya karşı; Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal ilk 11'ini sahaya sürdü. Kuntz'un kaledeki Doğan Alemdar tercihi de dikkat çekti.
İlk 11'ler:
Türkiye: Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Çağlar, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Doğukan Sinik.
Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart
İşte Kuntz'a gelen bazı tepkiler
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'ın Çekya maçı 11'inde Arda Güler'nın yer almaması sonrası Stefan Kuntz'a tepki yağdı - Son Dakika