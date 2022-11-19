A Milli Takım'ın Çekya maçı 11'inde Arda Güler'nın yer almaması sonrası Stefan Kuntz'a tepki yağdı - Son Dakika
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A Milli Takım'ın Çekya maçı 11'inde Arda Güler'nın yer almaması sonrası Stefan Kuntz'a tepki yağdı

19.11.2022 19:37

A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz'un Çekya maçında sahaya sürdüğü kadro futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı. İskoçya maçından sonra, "Arda Güler'e şans vereceğim" diyen Kuntz'un genç yeteneği yedek bırakmasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Stefan Kuntz'un tercihleri yine tartışma konusu oldu. İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda, Çekya'ya karşı çok farklı bir kadro görüldü.

"OYNAYANLAR NEREDE?"

Kuntz'un takımlarında oynayamayan futbolcuları oynattığına dair çok eleştiri geldi. Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı gibi isimlerin şans bulamaması taraftarları kızdırdı.

KALEDE DOĞAN VAR

Kuntz, Çekya'ya karşı; Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal ilk 11'ini sahaya sürdü. Kuntz'un kaledeki Doğan Alemdar tercihi de dikkat çekti.

İlk 11'ler:

Türkiye: Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Çağlar, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Doğukan Sinik.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart

İşte Kuntz'a gelen bazı tepkiler

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Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Çekya maçı 11'inde Arda Güler'nın yer almaması sonrası Stefan Kuntz'a tepki yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım'ın Çekya maçı 11'inde Arda Güler'nın yer almaması sonrası Stefan Kuntz'a tepki yağdı - Son Dakika
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