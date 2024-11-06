Milli Takım Romanya'ya Hazır - Son Dakika
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Milli Takım Romanya'ya Hazır

Milli Takım Romanya\'ya Hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya ile oynayacağı maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

06.11.2024 18:49
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Hidayet Türkoğlu: Her zaman takımımızın arkasındayız

Ekrem Memnun: İyi hazırlandık, oyuncular çok motive

Yasemin Horasan: Umuyorum ki yarın çok güzel bir ortam olacak ve galibiyetle ayrılacağız

Nilay Kartaltepe: Çok heyecanlıyız

Olcay Çakır Turgut: Hepinizin desteğini bekliyoruz

Gürsoy OLCA - Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, - A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın Romanya ile oynayacağı maç öncesi medya günü düzenlendi.

F Grubu'ndaki ilk 2 karşılaşmada kendi evinde Slovakya'yı 75-40 ve deplasmanda da İzlanda'yı 72-65 yenmeyi başaran milli takım, grupta liderlik koltuğunda oturuyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 3'üncü maçına Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak. Bu karşılaşma Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ilk milli maç olacak.

Ay-yıldızlı kadın basketbolcular ve teknik kadro, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 3'üncü maçı öncesi düzenlenen medya gününde Avrupa şampiyonası değerlendirmeleriyle birlikte gelecek hedeflerini anlattı.

HİDAYET TÜRKOĞLU: HER ZAMAN TAKIMIMIZIN ARKASINDAYIZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tekrar bir milli maç heyecanında kendilerini yalnız bırakmayan basın mensuplarına teşekkür etti. Türkoğlu şunları söyledi: "Milli takımlar bizim için hem erkekler, hem de kadınlar anlamında heyecanın en yüksek olduğu süreçler. Yarın Romanya'yla daha sonra da Slovakya'yla oynayacakları maçlarda tüm takıma başarılar diliyoruz. Yönetim olarak her zaman takımızın arkasında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Çok iyi başladıkları için buradan kutluyorum. İnşallah yarın kendi seyircimizin önünde ve deplasmandaki maç da da iyi bir basketbolla kadın basketbol takımını Avrupa Şampiyonası'na katılma hedeflerinin her geçen gün daha kuvvetli olduğunu göstermiş oluruz."

EKREM MEMNUN: İYİ HAZIRLANDIK, OYUNCULAR ÇOK MOTİVE

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun şu anda grupta 2 maçı da kazananmış ve lider durumda olduklarını hatırlatarak Romanya maçının 2025 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'na katılabilmek açısından çok önemli olduğunu söyledi. Memnun sözlerine şöyle devam etti, "Bu maça çok önem veriyoruz, iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oyuncular çok motive. Bu pencere maçları genelde oyuncalar için çok kolay olmuyor çünkü 3 gün önce herkes kendi kulüplerinde lig maçı oynadı. Ne kadar birbirimiz bilsek de yeni bir takım olmamız gerekiyor. Bu gruptan 1'inci çıkıp Avrupa Şampiyonası'nda yerimizi almak istiyoruz. Kadın Milli Basketbol takımıyla ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Son dönemde bir iki turnuva kaçırdığımız için değerimizin altında ilgi gördüğümüzü düşünüyorum. Hak ettiğimiz saygıyı, ilgiyi oynadığımız oyunla, ortaya koyduğumuz mücadele ile tekrar kazanmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı yarınki önemli maçta salona davet ediyorum."

YASEMİN HORASAN: UMUYORUM Kİ YARIN ÇOK GÜZEL BİR ORTAM OLACAK VE GALİBİYETLE AYRILACAĞIZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan ise millilerin en iyi performansını sahaya yansıtıp güzel bir sonuçla sahadan ayrılacaklarını umduğunu belirterek, "Yarın bütün halkımızın desteğini bekliyoruz. Umuyorum ki yarın çok güzel bir ortam olacak ve galibiyetle ayrılacağız" dedi.

NİLAY KARTALTEPE: ÇOK HEYECANLIYIZ

Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, yönetici olarak Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynamanın kendilerine nasip olduğunu söyleyerek, "Gerçekten oyuncu arkadaşlarım kadar ben de çok heyecanlıyım. Yarın akşam Romanya maçıyla tekrar bir araya geliyoruz. Çok heyecanlıyız. 2'de 2 ile devam ediyoruz yolumuza. Türkiye'de oynamanın ve güzel seyircinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

OLCAY ÇAKIR TURGUT: HEPİNİZİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut, yarın oynanacak maçın kendileri için çok önemli olduğunu ve takım olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve televizyon başında hepinizin desteğini bekliyoruz. Bizi desteklemenizi çok isteriz" ifadelerinde bulundu.

AY-YILDIZLILAR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 3'üncü maçında Romanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Romanya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan millilerde Elif Bayram bireysel olarak antrenmanı tamamladı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 19.00'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde Romanya'yı konuk edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli Takım Romanya'ya Hazır - Son Dakika

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