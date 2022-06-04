Milli takım sahne alıyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının tüm detayları - Son Dakika
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Milli takım sahne alıyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının tüm detayları

04.06.2022 08:26

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam Faroe Adaları'nı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde sahne alıyor.

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A Milliler UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthew De Gabriele olacak.

ALMAN HOCA İLE 7. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. Milli takım, Stefan Kuntz ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

FAROE ADALARI İLE İKİNCİ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

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Son Dakika Spor Milli takım sahne alıyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının tüm detayları - Son Dakika


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