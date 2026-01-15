Milli takımdaki hocasından Szymanski'ye Fenerbahçe mesajı - Son Dakika
Milli takımdaki hocasından Szymanski'ye Fenerbahçe mesajı

Milli takımdaki hocasından Szymanski\'ye Fenerbahçe mesajı
15.01.2026 21:55
Milli takımdaki hocasından Szymanski\'ye Fenerbahçe mesajı
Haber Videosu

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Sebastian Szymanski'nin geleceğiyle ilgili Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban'dan açıklama geldi. Urban, Szymanski'nin Fenerbahçe'den ayrılmasını istediğini belirterek oyuncusunun daha fazla oynama ihtiyacı olduğunu ve Türkiye'de kalmaması durumunda milli takım için büyük bir kayıp olacağını ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski'nin kısa süre içerisinde takımdan ayrılması beklenirken, yıldız oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

MİLLİ TAKIM HOCASINDAN AÇIKLAMA

Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban, milli takımdan oyuncusu Sebastian Szymanski'nin geleceğini değerlendirdi. Urban, Szymanski'nin Fenerbahçe'den ayrılması gerektiğini ifade etti.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMASINI UMUYORUM"

Oyuncusunun daha çok oynaması gerektiğini ifade eden Jan Urban, "Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'de oynaması pek olası değil. Kulüp değiştirmesini umuyorum çünkü onun oynamasını istiyoruz. Türkiye'de kalıp oynamazsa milli takım için büyük bir kayıp olur çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu.'' dedi.

RENNES İLE İSMİ CİDDİ ŞEKİLDE ANILIYOR

Szymanski'nin ismi son dönemde Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile ciddi şekilde anılıyor. 26 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta sahaya çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Spor Milli takımdaki hocasından Szymanski'ye Fenerbahçe mesajı - Son Dakika

