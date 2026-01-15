Milli takımdaki hocasından Szymanski\'ye Fenerbahçe mesajı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski'nin kısa süre içerisinde takımdan ayrılması beklenirken, yıldız oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban, milli takımdan oyuncusu Sebastian Szymanski'nin geleceğini değerlendirdi. Urban, Szymanski'nin Fenerbahçe'den ayrılması gerektiğini ifade etti.
Oyuncusunun daha çok oynaması gerektiğini ifade eden Jan Urban, "Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'de oynaması pek olası değil. Kulüp değiştirmesini umuyorum çünkü onun oynamasını istiyoruz. Türkiye'de kalıp oynamazsa milli takım için büyük bir kayıp olur çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu.'' dedi.
Szymanski'nin ismi son dönemde Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile ciddi şekilde anılıyor. 26 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta sahaya çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
