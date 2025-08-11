Milli Takımlar Dünya Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 13-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Şampiyonası öncesinde milli takımlar, dünyanın dört bir yanından gelen olimpiyat madalyalı ve dünya şampiyonu birçok tecrübeli sporcu ile birlikte, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 'Uluslararası Ortak Kamplar' kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor.

Büyükler Serbest Güreş Milli Takımı, çalışmalarını Kastamonu'da; Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Bahreyn milli takımlarının da yer aldığı kampta sürdürüyor.

Büyükler Grekoromen Güreş Milli Takımı ise İstanbul'da Azerbaycan, İtalya, Japonya ve Bulgaristan milli takımlarıyla ortak çalışmalar yapıyor.

Büyükler Kadın Güreş Milli Takımı da Yalova'da; Macaristan, Kırgızistan ve Japonya'dan gelen milli sporcularla birlikte hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile birlikte Kastamonu'da düzenlenen Uluslararası Ortak Kampı ziyaret etti. Azerbaycan, Özbekistan, Bahreyn, Makedonya ve Romanya'dan gelen sporcuların yanı sıra Olimpiyat Şampiyonu Akhmed Tazhudinov'un da yer aldığı kampta milli güreşçilerin antrenmanlarını izleyen Vali Dallı ve Başkan Akgül, tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu. - İSTANBUL