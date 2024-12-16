Milli Yüzücüler Budapeşte\'den Gümüş ve Bronz Madalya İle Döndü

Spor

MACARİSTAN'IN başkenti Budapeşte'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Emre Sakçı ve bronz madalya alan Kuzey Tunçelli, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı.

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda tarihi başarılar elde eden milli yüzücülerden Emre Sakçı 50 metre kurbağalamada gümüş, Kuzey Tunçelli de 1500 metre serbestte bronz madalya kazandı. Öte yandan 14: 20.64'lük derecesiyle şampiyonada 3'üncü olan Kuzey, 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarını da kırdı.

İstanbul'a gelen milli sporcuları havalimanında Fenerbahçe Yüzme Şube Sorumlu Yardımcısı Turgut Han Alporal karşıladı.

EMRE SAKÇI: ÜLKEMİZİ VE KULÜBÜMÜZÜ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİĞİMİZ İÇİN MUTLU VE GURURLUYUZ

Burada açıklamalarda bulunan Emre Sakçı, "Ülkemize ve kulübümüze böyle başarılar tekrardan getirdik, bu şerefe eriştik. Uzun yıllardır bu başarıları tekrar ede ede yüzmeyi bir yere getirdiğimizi düşünüyorum. Ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz" dedi.

KUZEY TUNÇELLİ: BU YOLDA BANA HER ZAMAN DESTEK OLAN FENERBAHÇE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kuzey Tunçelli ise, "Verdiğim sözleri tutabildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bu yolda bana her zaman destek olan Fenerbahçe'ye çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman çalışmaya devam edeceğim, önümüzdeki yıllarda inşallah daha iyileri olacak" şeklinde konuştu.