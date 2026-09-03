Minik Güreşçilerden Yerlikaya ve Adar Yiğit\'e Ziyaret

ANKARA'da düzenlenen 2'nci Büyük Güreş Festivali Minikler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden minik güreşçiler, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit'i makamında ziyaret etti.

2'nci Büyük Güreş Festivali Minikler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden minik güreşçiler, organizasyonun ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, 'asrın sporcusu' olarak anılan Hamza Yerlikaya ile Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve eski milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i makamlarında ziyaret etti. Minik sporcular, güreşin önemli isimleriyle bir araya gelerek hem sohbet etti hem de deneyimlerini dinledi.

HAMZA YERLİKAYA: ÇALIŞMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYİN

Minik sporcularla sohbet eden Yerlikaya burada yaptığı konuşmada, 2036 olimpiyatlarını hedefleyen genç sporcularla bir araya geldiğini ve ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada bir ruh ve inanç var. Buradaki sporcularımızın tamamı da Yasemin (Adar) ablalarına özeniyor. Olimpiyat madalyada olma hevesinde mücadelelerine devam ediyorlar. Gözlerindeki heyecan, işlerindeki bu ateş 2036 bir de tabi nasip olursa, Türkiye'de de olursa o heyecanı hep birlikte yaşarız. Sizlerin her daim camia içinde, spor içinde kalmanızı arzu ediyoruz. Spor yapın, sağlıklı ve zinde kalın. Bunun güzel tarafı hem ülkemizi temsil edin, hem milletimizi temsil edin. Hem İstiklal Marşı'mızı her platformda okutma hedefiyle mücadelenizi verin. Bir de bayrağımızı en zirvenin en üstüne çekme mücadelesiyle çalışın, gayret edin. Vazgeçmeyin, vazgeçenler her daim kaybedenler. Çalışanlar, vazgeçmeyenler ve mücadele edenler her daim kazanacaktır. İnşallah Yasemin ablanız gibi heyecanla, bir coşkuyla, bir canla ve bir mücadeleyle yolunuza devam edersiniz. Yasemin ablanız ilk başarılı olduğunda ben federasyon başkanıydım. Biz o zaman da görüyorduk içindeki heyecanı, duyguyu. Hepinizin bir olimpiyat şampiyonu potansiyeli var. Bu potansiyeli dışarı çıkartmak ama sizin elinizde. Bu işin tek bir yolu var, çalışmak. Çalışmaktan asla vazgeçmeyin, yorulmayın. Hiçbir hedefinizden şaşmayın. Önünüze ufak tefek engeller çıkabilir. Engeller sizi hedeften şaşırtmasın. Tam aksine hedefinize daha da hızlı koşmanızı ve daha da hızlı gitmenize katkı sağlasın" diye konuştu.

HAMZA YERLİKAYA: ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak genç sporculara daima hizmet edeceklerini de ifade eden Yerlikaya, "Sizlere hizmet etmek. Sizlerin başarıya giden bu yolda mücadelenize katkı sağlamak için elimizde ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bundan sonra da yapacağız inşallah. Yasemin ablanızın en büyük destekçisi bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Hem spor alanında, hem ahlaki alanda, hem yaşam alanında da Cumhurbaşkanımızın her daim sevgisine ve takdirine mazhar olmuş bir sporcumuzdur. Aynı disiplin, inançla da yolunuza devam ediniz" dedi.

YASEMİN ADAR YİĞİT : GENÇ SPORCULARIN ROL MODELİ VE ABLASIYIM'

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit, genç sporcuların ziyaretinin çok gurur verici olduğunu belirterek, "Ben de spora büyük hayaller kurarak başladım. Yıllar içerisinde Avrupa, Dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda ülkemi temsil etmenin gururunu yaşadım. Şimdi ise sporculuk birikiminin ardından Türk sporuna hizmet edebilmek için çok önemli ve kıymetli bir sorumluluğu üstleniyorum. İnanıyorum ki sporcu kardeşlerim, geleceğin şampiyonları onlar da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Avrupa, Dünya ve olimpiyatlarda madalya kazanacaklar. Kürsünün en zirvesinde yer alacaklar. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okuyacaklar. Bir kadın, bir kadın yönetici olarak spordan gelip de burada olabilmek gerçekten benim için çok gurur verici. Tüm kadınları, sporcu kadınları burada temsil etmek benim için zor olacak ama ben de elimden ne geliyorsa hepsini yapmaya çalışacağım. İnşallah onlar da sadece şampiyon olarak değil de ilerleyen zamanlarda kadın yönetici olarak bir yerlere gelebileceğinin farkında olurlar. Ben onların hem ablasıyım, hem de rol modelleriyim. Her zaman Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Yerlikaya ve Yiğit minik güreşçilere hediye taktiminde bulundu.