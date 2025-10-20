800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu - Son Dakika
Spor

800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu

20.10.2025 23:16
İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) Mjallby, bitime 3 hafta kala deplasmanda Göteborg'u 2-0 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı. Nüfusu 1500'den az olan Hallevik köyünün takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek.

Balıkçı köyünün futbol takımı Mjallby, İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 3 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etti.

TARİH YAZDILAR

Mjallby, ligin 27. hafta maçında deplasmanda Göteborg ile karşılaştı. Gamla Ullevi Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Mjallby, puanını 66 çıkartarak şampiyonluğu ulaştı. Mjallby, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

BALIKÇI KÖYÜNDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE

Dokuz yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğinde olan Mjallby, bu şampiyonlukla birlikte 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne alacak. Mjallby, gelecek hafta Norrköping'i ağırlayacak. Göteborg, Halmstads BK deplasmanına gidecek.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Yerel Haberler, Göteborg, Futbol, Dünya, İsveç, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • xkszncnvmk:
    1500 kisiden az nüfusu olan köyün stadyumuna bak. ???? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
08:26
