800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu

Balıkçı köyünün futbol takımı Mjallby, İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 3 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etti.

TARİH YAZDILAR

Mjallby, ligin 27. hafta maçında deplasmanda Göteborg ile karşılaştı. Gamla Ullevi Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Mjallby, puanını 66 çıkartarak şampiyonluğu ulaştı. Mjallby, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

BALIKÇI KÖYÜNDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE

Dokuz yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğinde olan Mjallby, bu şampiyonlukla birlikte 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne alacak. Mjallby, gelecek hafta Norrköping'i ağırlayacak. Göteborg, Halmstads BK deplasmanına gidecek.