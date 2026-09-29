Montella "İstifa yok" dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4-1 mağlup olması, teknik direktör Vincenzo Montella üzerindeki baskıyı artırdı. Bursa'da oynanan karşılaşmada tribünlerden Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik istifa çağrıları yükseldi. Maçın ardından gözlerin çevrildiği Montella ise görevinden ayrılmayı düşünmediğini açıkça dile getirdi.

"ÖYLE BİR GÜNDEM YOK"

Basın toplantısında kendisine istifayı düşünüp düşünmediği sorulan İtalyan teknik adam, çalışmalarına ve futbolcularına güvendiğini belirterek şu yanıtı verdi:

“Ben yaptığım çalışmalara inanıyorum. Futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Bana suç atabilirsiniz ama buraya kadar nasıl geldiysek buralardan devam etmesini de biliriz. Öyle bir gündem yok.”

TFF'NİN MONTELLA KARARI İTALYA'DAN GELDİ

Montella'nın açıklamasının ardından İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Montella'nın istifa etmeyi düşünmediğini belirtirken TFF'nin teknik direktör konusunda hemen bir ayrılık kararı almayacağını öne sürdü.

Schira'nın iddiasına göre TFF yönetimi, A Milli Takım'ın Belçika ve İtalya ile oynayacağı bir sonraki karşılaşmaların ardından Montella'nın durumunu yeniden değerlendirecek.

KRİTİK MAÇLAR MONTELLA'NIN ÖNÜNDE

Böylece İtalya yenilgisinin ardından istifa çağrılarının hedefindeki Montella'nın görevine şimdilik devam edeceği öne sürülürken, gözler Milli Takım'ın önündeki kritik karşılaşmalara çevrildi. TFF'nin bu maçların ardından İtalyan teknik adamın geleceğine ilişkin bir değerlendirme yapacağı iddia edildi.