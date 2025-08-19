Mourinho: Benfica'ya saygı duyuyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, "İki maçın sonunda lig aşamasına kalmayı hedefliyoruz." dedi.

Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Portekizli teknik direktör sözlerine, "Benfica'nın favori olduğunu söylemek istemiyorum." diyerek başladı.

Benfica'nın kapasitesini, kadro kalitesini ve tecrübesini bildiğini belirten Jose Mourinho, "Birçok faktör var, bu faktörler Benfica'yı biraz daha önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyuyoruz. Bu sebeple biz favoriyiz demek istemiyorum. Bu iki maçta her şeyimizi vereceğiz ve iki maçın sonunda lig aşamasına kalmayı hedefliyoruz. Bu sebeple her şeyi deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kendi oyuncularımızı pozitif şekilde etkileyebiliriz"

Jose Mourinho, bir önceki turda Feyenoord karşısında Fenerbahçe taraftarının takıma çok yardımcı olduğunu ve bu sayede hedefe ulaştıklarını belirtti.

Benfica'nın bu tarz atmosferlere alışkın olduğunun altını çizen Mourinho, "Belki Benfica'yı negatif olarak etkileyemeyebiliriz. Onlar bu atmosferlere alışkın ama eminim ki kendi oyuncularımızı pozitif şekilde etkileyebiliriz. Feyenoord'a karşı 1-0 geriye düştüğümüzde taraftarımızın gücünü hissettik, sonra öne geçtik. Zor bir durumdan geçiyorduk ve bu da futbolcularımıza yardımcı oldu. Taraftarların da futbolcularla aynı şekilde oyuna girmesi gerekiyor. Feyenoord maçında olması gerektiği gibi olmasını bekliyorum. Çünkü Feyenoord maçında bize çok yardımcı oldular." açıklamasında bulundu.

Takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda çok fazla katkı alacaklarının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Özellikle ekonomik anlamda büyük katkıları olacak. Marka anlamında da birçok büyük takıma karşı oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Önceki gibi 3 rakip olmayacak. Dolayısıyla çok pozitif bakıyorum Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya. UEFA Avrupa Ligi'nde oynamanın pozitif tarafı ise kazanma olasılığınız daha yüksek. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla pozitif durum var ama Avrupa Ligi'nde de kendimizi en güçlü takımlardan birisi olarak düşünebiliriz. Avrupa maçlarının Türkiye Ligi'yle bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Tek zorluk, Avrupa Ligi'nde maçları perşembe günü oynayıp hafta sona maça geliyorsunuz. Bu biraz zorlayabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise salı ve çarşamba günü oynuyorsunuz."

"Benfica karşısında 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz"

Jose Mourinho, Benfica'nın bir önceki turda karşılaştıkları Feyenoord'dan çok daha güçlü olduğunu vurguladı.

Feyenoord maçı sonrası yaptığı konuşmayı hatırlatarak devam eden Mourinho, şunları söyledi:

"Biz Feyenoord'u elediğimiz zaman 'Benfica, Fenerbahçe'yle eşleştiği için çok mutlu değil.' demiştim. Belki de Feyenoord'un bizden daha iyi olduğunu düşünüyorlardır ve bizimle oynayacakları için mutludurlar. Fenerbahçe teknik direktörü olarak Benfica'ya karşı oynamaktansa Nice'e karşı oynamayı tercih ederdim. Feyenoord eşleşmesine göre daha iyi oynamamız gerekiyor. Çok basit bir denklem. İyi bir antrenörleri var, iyi bir kamp dönemi geçirdi, iyi defans yapıyor, gol yemiyor. Sürekliliği biliyorlar, iyi yedek oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşılması gereken bir takım, elemelerde değil. Her şeyi iyi yapmamız gerekiyor. Feyenoord'a karşı hatalarımız vardı ve iki maçta 4 gol yedik. Benfica karşısında 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz."

Sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün yarın oynayabilecek durumda olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "Pazar günü ve pazartesi günü antrenman yaptı. İyi hissetti. Bugün bir antrenman daha var ve karar verebileceğiz. Genel olarak iyi hissediyor ve oynayabilir. Bütün oyuncularımız çok önemli. İlk 11'de iyi oynamayan bir oyuncu olursa, yedek oyuncularımız da var. Olaylara oyuncu bazında değil takım bazında bakıyoruz. Önemli olan takım oyunu." açıklamasını yaptı.

"Kerem Aktürkoğlu oynarsa, Benfica için oynayacak"

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Benficalı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili soruyu yanıtlayan Jose Mourinho, "Kerem Aktürkoğlu oynarsa, Benfica için oynayacak. O yüzden Kerem konusunu düşünmüyorum. Şu anda Fenebahçe'nin değil Benfica'nın oyuncusu. O da bize karşı oynayabilir, böyle bir ihtimal var." ifadelerini kullandı.

Benfica'ya karşı oyun anlayışında değişiklik olup olmayacağı hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, "Futbol taktik oyunu. Ama taktik dediğimiz zaman ben ya da Bruno, alışkın olmadığımız şeyler yapacağız anlamına gelmiyor. Benfica'nın sürpriz hamleler yapacağını düşünmüyorum. Alışkın oldukları oyunu oynayacaklardır. Biz de çok farklı şeyler yapmayacağız. Sonucu etkileyen çok faktör olacak. İlk maçın nasıl geçeceği çok önemli. Maçlardan önce yaptığımız çalışmalara inanıyorum. Sonrasında taktiklere bakacağız. Benfica'nın favori olduğunu söylemeye itiraz ediyorum. Ama bu maçı da Benfica'ya karşı oynamayı çok istiyorum." diye konuştu.

"Yarın buradaki maçta her şey bitmiş olmayacak"

Play-off turunda kendi isteklerinin önemi olmadığının altını çizen Mourinho, "Ben Nice'i istiyordum, Benfica geldi. Benfica'ya karşı 2. maçı iç sahada oynamak istiyordum ama ilk maçı iç sahada oynuyorum. Bu yüzden gerçek olanlara bakmamız gerekiyor. Yarın buradaki maçta her şey bitmiş olmayacak. Bu durum da fark oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Yarınki mücadeleyi, ikinci maç olmayacakmışçasına oynamak istediğini vurgulayan Mourinho, şunları söyledi:

"Berabere kalırsak, ikinci maça gideriz. Ufak bir farkla kaybedersek hayat devam eder. Farklı kaybedersek dezavantajlı olacağız. Ama ben bu maçı ikinci maç yokmuş gibi oynayıp kazanmak istiyorum. Daha önce çalıştırdığım takımlarla Benfica'ya karşı daima kazanıyordum çünkü çok iyi takımlarla oynuyordum Benim çalıştırdığım Porto, Manchester United, Benfica'ya göre çok daha iyi bir takımdı. Şu anki Benfica çok güçlü. İyi bir kadroları var. Benfica'daki hiç kimse benim onlara karşı iyi sonuçlar aldığımı umursamıyordur. Ben de çok fazla düşünmüyorum. Bu durumu da avantaj olarak görmüyorum. Ben Nice'e karşı oynamak isterdim. Bunun tek sebebi, Benfica'nın Nice'ten daha iyi olması. Bunun dışında kalan her durumda Lizbon'a gitmek isterdim. Bütün tanıdıklarım tarafından ziyaret edilmeyi isterdim. Benfica, Nice'e göre daha güçlü. Nice'e karşı oynasaydık Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Şimdi daha zor."

Nelson Semedo: "Her şeyimizi vermeliyiz ki maçı kazanalım"

Jose Mourinho'nun ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, her iki kulübün atmosferleriyle ilgili konuştu.

Feyenoord mücadelesinde Fenerbahçe taraftarının inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu vurgulayan Semedo, "Bu gururu Feyenoord maçında yaşadım. Bence buna odaklanmamız gerekiyor. İlk maç evimizde, bunu düşünmemiz gerekiyor, iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Her şeyimizi vermeliyiz ki maçı kazanalım. Benfica'nın da iyi bir atmosferi var ama biz önce kendi sahamızdaki maçı düşünüyoruz. 12. adam bizimle olacak, en iyisini yapalım ki maçı kazanalım." açıklamasını yaptı.

Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarının altını çizen Portekizli oyuncu, "2,5 haftadır buradayım ve takım arkadaşlarım çok kaliteli. Hocamız da çok kaliteli. Bunları söylememe gerek bile yok. Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hak ediyoruz. Taraftarımız bunu hak ediyor. Ben de bu yüzden buradayım. İsteğimiz çok fazla." diye konuştu.

"Benfica benimle iletişime geçti"

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce sarı-lacivertli ekibin eski teknik direktörü Vitor Pereira'yla konuştuğunu dile getiren Semedo, "Benim için yaptıkları çok önemliydi. Geleceğim yeri söylemiştim, o da burayı iyi biliyordu. Kendisiyle daha önce Fenerbahçe'yle ilgili konuşmuştuk. Sanıyorum ki ocak ayının ortasıydı. O da çok güzel hikayelerden bahsetmişti. Buraya gelmeye karar vermiştim ama onunla konuşmam da buraya gelmemdeki kararımda etkili oldu." dedi.

Yaz transfer döneminde Benfica'nın da kendisiyle iletişime geçtiğinin altını çizen Semedo, "Ben her zaman dürüst oldum, her zaman da düşündüğümü söyledim. Benfica, Portekiz'e dönmemi istiyordu. 31 yaşındayım ama iyi kondisyonum var. Önümde bazı yıllar var. Dolayısıyla Fenerbahçe'de özel imkanlar olduğunu biliyordum. İnanılmaz bir kulüp. Mourinho'nun burada olması, bu kararı almamda önemli bir etkendi." açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasında olduklarını, lig aşamasına çıkmak için her şeyi yapacaklarını vurgulayan Semedo, "Eminim ki takım arkadaşlarım da her şeyi yapacaktır. Dünyanın en iyi takımlarının olduğu seviye. Biz de bu ekiplerden birisiyiz. Benfica çok iyi bir takım ama lig aşamasına kalmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Son olarak Süper Lig hakkında yorum yapan Semedo, şunları söyledi:

"Ligde ilk maçımı oynadım. Zor bir maçtı. Ama hocamızın da söylediği gibi Türkiye'yle Şampiyonlar Ligi'ni karşılaştıramayız, hatta hiçbir ligle karşılaştıramayız. Süper Lig'de Göztepe'ye karşı oynadık. Farklı bir takım ve farklı bir oyun stili var. Bize problem oluşturdu. Bence Türkiye Ligi bizi Avrupa maçlarına hazırlayabilir. Çünkü çok iyi takımlar var. Bizi geliştirebilecek bir lig."