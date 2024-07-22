Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Lugano ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın UEFA kadrosu netlik kazandı.
Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli takımın maçtan önce kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle:
Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao
Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Lugano'ya konuk olacak. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşma 23 Temmuz Salı günü (yarın) saat 21.30'da başlayacak.Portekizli hakem Tiago Martins'in düdük çalacağı karşılaşma D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Bu müsabakanın rövanşı ise 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak.
Son Dakika › Spor › Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)