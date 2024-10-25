Mourinho: \'Fenerbahçe\'den ayrıldım, 1 puan mutluluğu yaşanır.\'

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho , "Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek. Ben maçı konuşmak istiyorum. Bizden üst seviye olan takıma karşı harika oynadık" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü haftasında sahasında ağırladığı Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu. Jose Mourinho gördüğü kırmızı kartın sorulması üzerine, "Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek. Ben maçı konuşmak istiyorum. Bizden üst seviye olan takıma karşı harika oynadık" şeklinde konuştu.

'SON DAKİKADA YEDİĞİMİZ GOLÜ SADECE FENERBAHÇE YERDİ'

Samsunspor maçının son dakikalarında yedikleri golün iptal olması gerektiğini aktaran Mourinho, "Takım 2-1 öne geçtikten sonra pozisyon üretmeye devam ediyordu. 5 dakikalık bir bölümü 10 kişi oynadık. Bu maçın gidişatını değiştirdi. 1 kişi eksik olduğumuz için geride kaldık. Son dakikada yediğimiz golü sadece Fenerbahçe yerdi. Başka bir takım olsa o gol iptal olurdu. Belki Türk basını bugün mutlu değildir ama ben çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

'3 MAÇTA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİK'

İyi yolda olduklarını ve iyi bir yöne doğru ilerlediklerini aktaran Portekizli teknik adam, "Avrupa Ligi'nde oynadığımız 3 maçta iyi performans sergiledik. Böyle oynamak istiyoruz. Türkiye Ligi'ndeki takımlardan çok daha iyi bir takıma karşı oynadık. Bizler doğru yoldayız ve doğru yöne doğru gidiyoruz. Türkiye Ligi'nde Onana'nın yaptığı kurtarışları yapacak kaleci ve Garnacho ile Rashford gibi kanatlar göremiyorum. Pazar günü bir maç oynayacağız. Hedefimiz puanlar almak" ifadelerini kullandı.

'HARİKA KURTARIŞLAR YAPTI'

Manchester United kalecisi Onana'nın performansını değerlendiren deneyimli teknik adam, "2 tane harika kurtarış yaptı. Bizim maç içindeki en iyi dönemimizdi. Kendisi harika kurtarışlar yaptı. Bizim kalecimizin önemli bir şey yapmasına gerek kalmadı. Takımımın oynamış olduğu oyundan dolayı mutluyum. Neden Manchester United dominant olan taraf değildi? Çünkü rakip iyiydi. Takımım tebriği hak ediyor" dedi.

Jose Mourinho, 'Kırmızı karta itiraz edecek misiniz?' şeklinde gelen soruya, 'Eğer itiraz edersem 6 ay ceza alırım. Sevilla ile oynanan finalden beri durum bu" cevabını verdi.

'CENK TOSUN İÇİN ÜZGÜNÜM'

Youssef En Nesyri'nin sergilediği oyunu değerlendiren ve Cenk Tosun'un çok iyi çalıştığını ancak ona gereken süreleri veremediğini aktaran Jose Mourinho, "Bireysel performans değil kolektif performans. O da bu iyi oyunun parçasıydı. Cenk Tosun için üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Kendisi harika çalışıyor. Ona gereken dakikaları veremiyorum. Onun gibi çok iyi çalışan ve forma şansı veremediğim oyuncular için üzülüyorum. Muhakkak zamanları gelecek" sözlerini kullandı.

'1 PUAN ALDIKLARI İÇİN MUTLUDURLAR'

Manchester United cephesinin 1 puan aldıkları için mutlu olabileceğini söyleyen Mourinho, "Sizlerin ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum. 8 maç formatında 2 maç daha kazanırlarsa 9 puan edecek. Onların buradan aldığı 1 puan pozitif. Porto deplasmanında olduğu gibi. Onların ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Zirkzee ve Hojlund sonradan girdi. Hatlar arasında Zirkzee geldiğinde bir ona baskı yapıyor muyuz diye baktılar. Stratejik olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Mazraoui'nin oynadığı pozisyon bizim için sürpriz değildi. Amrabat bana söylemişti. Bruno Fernandes kalitesinde bir oyuncu değil ama stoperlere baskı yapabilecek bir kapasiteye sahip. 1 puan aldıkları için mutludurlar. Maçtan önce bana beraberlik iyi bir sonuç mu diye sorsaydı; evet derdim" diyerek sözlerini noktaladı.