Mourinho: Manchester United Favori

Spor

Jose Mourinho: Yarın favori iki takımdan birisiyle oynayacağız

'Alex Ferguson'la çok iyi bir ilişkim var'

'Jayden için sezon bitti diye düşünüyorum'

Sebastian Szymanski: Motivasyonumuz ve özgüvenimiz yüksek

Metin ARSLANCAN/ İSTANBUL, - FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bu turnuvada hangi 2 takım favori derseniz, Manchester United ve Tottenham derim. Çünkü Premier Lig çok farklı. Hız, taktik ve futbol olarak farklı. Biz de yarın 2 favori takımdan birisiyle oynayacağız. Yarın belki 11'e 11 kazanamayız ama 35 bin kişinin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında yarın İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile futbolculardan Sebastian Szymanski düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Manchester United için kolay bir maç olmayacağını aktaran Portekizli teknik adam, "Ben Manchester United teknik direktörü değilim. Ama onlar için de kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Eğer Manchester United yarın kolay bir maç olacağını düşünürse yanılır. Bu nedenle maksimum güçleriyle geleceklerdir. West Ham maçını düşürerek rotasyon yapmayacaklardır ve tam kadro olarak geleceklerdir" diye konuştu.

Mourinho, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kulüpten ayrıldıktan sonra her zaman iyi dileklerimi diledim. İyi duygularla oradan ayrıldım. Ama şu anda işler onlar için iyi gitmiyorsa, bu da beni mutlu etmiyor. Ben yokken orada olanları düşünmek anlamsız. Ama olduğunu bildiğim bir şey var, onlar hocalarına olan güvenlerini sürdürüyorlar, hocalarının ve takımlarının gelişebileceğine inanıyorlar. Ben oradayken Avrupa Ligi'ni kazanmıştık, ligi de ikinci sırada bitirmiştik. Manchester City puan kaybı cezası alsaydı, ligi kazanma şansımız da olabilirdi. O zaman da bana madalya takılmasını beklemezdim."

"2 FAVORİ TAKIMDAN BİRİSİYLE OYNAYACAĞIZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde her maçın çok zor olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Oynadıkları maçlarda kazanamadılar ama yenilmediler de. Aslında içinde bulunduğumuz yeni formatta herkes neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyor. Her puan zor, her puan önemli. Porto deplasmanında kazanmak her takım için çok zor. Aynı zamanda Twente ile de oynadılar. Biz de onlarla oynadık. Kolay değil, zor bir maçtı. Onların aldığı sonuçlar bir şey, ama potansiyelleri de farklı bir şey. 2 beraberlik aldılar, bu durum bir fark oluşturmadı. Bu formatta üst tura kolayca çıkabilirler. Bu turnuvada hangi 2 takım favori derseniz, Manchester United ve Tottenham derim. Çünkü Premier Lig çok farklı. Hız, taktik ve futbol olarak farklı. Biz de yarın 2 favori takımdan birisiyle oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"SOL BEK İÇİN TELEVİZYONLARDAKİ UZMANLARDAN TAVSİYE ALIRIM"

İngiliz ekibi karşısında sol bekte forma giyecek isimle ilgili bir soruya Mourinho, şu yanıtı verdi:

"Sol bek için televizyonlardaki uzmanlardan tavsiye alırım. Kostic, Jayden, Levent Mercan yok ama uzmanlar biliyor. Eğer sizin tavsiyelerinizi alırsam beni korumuş olursunuz. Belki Szymanski'yi oynatırım. Sol ayaklı. hızlı bir oyuncu. Demin de söylediği gibi gol de atamıyor. Onun oynadığı tarafta Garnacho mu yoksa Rashford mı oynayacak ona bakacağız."

"ALEX FERGUSON'LA ÇOK İYİ BİR İLİŞKİM VAR"

Manchester United'ın eski teknik direktörü ve kulüpte global elçilik görevini yürüten Alex Ferguson'ın geçtiğimiz günlerde kontratını sonlandırması hakkındaki soruyu Mourinho, "Alex Ferguson'la çok iyi bir ilişkim var. Elçi rolünü kaybetmesiyle ilgili detaylı bilgim yok. Ama o en önemli şeye sahip, dünyadaki bütün Manchester United taraftarlarının sevgi ve saygısına sahip. Onun için de en önemli konu bu diye düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.

"ONLARA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Manchester United'ın son dönemdeki başarısız performansıyla ilgili görüşleri sorulan Mourinho, "Bu benim cevaplamam gereken bir soru değil. Her seferinde aynı cevabı vereceğim. Onlara başarılar diliyorum. Çünkü onlar benim Premier Lig'de rakibim değil. Yarın rakip olacağız ve ben kazanmak istiyorum. Bunun dışında ise kendilerine başarılar diliyorum. Belki sizler benim, onların durumuna güldüğümü, akıl oyunları yaptığımı düşünebilirsiniz ama bence Manchester United aldığı sonuçlardan daha iyi bir takım. Ben onları analiz ettim, Twente ve Porto'ya karşı oynadıkları maçları izledim. En yakın zamanda başarıya ulaşacaklardır. Şimdi onlarla sadece bir maç oynayacağız ve herhangi bir duygum yok onlara karşı" diye konuştu.

"JAYDEN İÇİN SEZON BİTTİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Süper Lig'de hafta sonu oynanan Samsunspor maçında sakatlık yaşayan Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin son durumuyla ilgili de konuşan Jose Mourinho, şunları kaydetti:

"Jayden için sezon bitti diye düşünüyorum, bu sezon maç oynamayacağını düşünüyorum. Sezon bitmeden 1 maç oynama imkanı olursa, bu duruma mutlu olurum. Avrupa'da 6 maçımız var, Kostic ve Levent'i oynatamıyoruz ama bu iki oyuncuyu ligde oynatabiliyoruz. Şu anda listeye birini de ekleyemiyoruz ve bu sıkıntı devam edecek. Belli sebeplerden dolayı 4 oyuncuyu liste dışında bırakmak zorundaydık. Zor olacak ama içinde bulunduğumuz duruma ayak uydurmak zorundayız. Yarın belki 11'e 11 kazanamayız ama 35 bin kişinin desteğine ihtiyacımız var."

SEBASTIAN SZYMANSKI: MOTİVASYONUMUZ VE ÖZGÜVENİMİZ YÜKSEK

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, yarınki zorlu maç öncesinde motivasyonlarının yüksek olduğunu aktardı. Yarın oynanacak karşılaşmayı kazanmak istediklerinin altını çizen Szymanski, "Ligde son dakikada aldığımız beraberlik bizi üzdü ama yarın muhakkak 3 puan için oynayacağız. Motivasyonumuz ve özgüvenimiz yüksek. Bu beraberlik sonrasında nasıl bir cevap vereceğimiz önemli. Biz de iyi bir cevap vermek istiyoruz" dedi.

25 yaşındaki futbolcu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir futbolcu olarak her zaman şunu bilmelisiniz ki, her maçta gol atamazsınız. Geçen sene başında gol ve asist anlamında iyi bir performans sergiliyordum. Şimdi de milli takımda bunu sürdürüyorum. En önemli şey takımın 3 puan alması ve benim de elimden gelenin en iyisini yapmam. Benim için önemli olan, dışarıdaki insanların memnun olması değil, etrafımdaki insanların memnun olması."

"JAYDEN'IN YAŞADIĞI SAKATLIK HAKKINDA ÜZGÜNÜZ"

Jayden Oosterwolde'nin Samsun'da sakatlanması hakkında da konuşan Szymanski, Jayden'ın sakatlığı sebebiyle çok üzgün olduklarını belirterek "Zeminler hakkında konuşmak istemiyorum. Her zeminde oynamak zorundasınız. Jayden'ın yaşadığı sakatlık hakkında üzgünüz. Takım arkadaşlarının desteği her onunla birlikte."

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Sarı-lacivertliler, yarın oynanacak Manchester United karşılaşmasının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.