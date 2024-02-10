Muğla\'da Okul Sporları Futbol Gençler Grup Birinciliği Müsabakaları Başladı

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda okul sporları futbol gençler kızlar ve erkekler grup birinciliği müsabakaları Muğla'da başladı.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Futbol Gençler Kızlar ve Erkekler Grup Birinciliği Müsabakaları Düğerek Futbol Sahası ve Kötekli Futbol Sahasında oynanacak. Altı gün sürecek olan turnuvaya Burdur, Manisa, Denizli, İzmir, Antalya, İstanbul, Aydın ve Muğla'dan toplam 16 takım 288 sporcu olmak üzere antrenör ve idarecilerle birlikte 329 kişi katıldı. Turnuva sonunda erkeklerde ve kızlarda 3'er takım yarı finallere gitmeye hak kazanacak. Muğla'yı erkeklerde Bodrum Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi temsil edecek. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sporcularımıza, antrenörlerimize ve idarecilerimize doğası ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra bir spor şehri olan Muğla'mıza hoş geldiniz diyor, grup maçlarında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA