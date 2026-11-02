Muhafız Gücü'ne dayanan TSK Spor Gücü Komutanlığı 22 branşta Türkiye'yi temsil ediyor - Son Dakika
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Muhafız Gücü'ne dayanan TSK Spor Gücü Komutanlığı 22 branşta Türkiye'yi temsil ediyor

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Muhafız Gücü\'ne dayanan TSK Spor Gücü Komutanlığı 22 branşta Türkiye\'yi temsil ediyor
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Muhafız Gücü\'ne dayanan TSK Spor Gücü Komutanlığı 22 branşta Türkiye\'yi temsil ediyor
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Temelleri 1923'te Muhafız Gücü'ne dayanan ve 2014'te farklı spor güçlerinin birleştirilmesiyle kurulan TSK Spor Gücü Komutanlığı, 22 spor branşında faaliyet yürütüyor. Sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi ve TSK'yı temsil ederek dereceler elde ediyor.

1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan ve spor faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri Spor (TSK) Spor Gücü Komutanlığı, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türkiye'yi temsil ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığının temelleri, 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bünyesinde "Muhafız Gücü" adıyla atıldı. İlk yıllarında sportif başarıların yanı sıra askeri personelin fiziksel yeteneklerini geliştirmek, savaş gücünü artırmak ve silahaltına alınan gençleri yurt savunmasına hazırlamak amacıyla faaliyetler yürütüldü. Muhafız Gücü'nün spor geleneği günümüze kadar taşınırken, 2014 yılında farklı spor güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı kuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini ulusal ve uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil etmek, personelin sportif yeteneklerini geliştirmek ve Türk sporuna katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren komutanlık bünyesinde askeri pentatlon, atletizm, atış, kick boks, triatlon, koşarak hedef bulma ve modern pentatlonun yanı sıra 22 farklı spor branşında çalışmalar yürütülüyor. TSK Spor Gücü sporcuları, yurt içindeki müsabakaların yanı sıra uluslararası organizasyonlarda da Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil ederek elde ettikleri derecelerle Türk sporuna katkı sunuyor.

"Düzenlenen müsabakalarda ülkemizi başarıyla temsil etmekteyiz"

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı tarihinin Muhafız Gücü adı ile 1923 yılına dayandığını ve ilk kuruluş amacının orduyu savaşa hazırlamak ve savunma sporlarını öğretmek olduğunu ifade eden, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanı Öğretmen Albay Serkan Arslan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı 2014 yılı itibariyle tüm spor güçlerinin bir çatı altında birleştirilmesiyle tekrar yapılandı. 2014 yılı itibariyle de ulusal ve uluslararası arenalarda aynı zamanda 1946 yılından beri üyesi olunan uluslararası askeri sporlar konseyi (CISM) tarafından düzenlenen müsabakalarda ülkemizi başarıyla temsil etmekteyiz" açıklamasında bulundu.

"Başarılı sporcularla yıl içinde kamplar organize edip onları hedef müsabakalarımıza hazırlıyoruz"

Albay Arslan, Sporcu seçimlerinde esas kaynağın öncelikle Milli Savunma Üniversitesi harp okullarında ve astsubay meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrenciler olduğunu belirterek sporcu seçim aşamalarını şöyle anlattı:

"Öğrencilerimiz okula başladıkları hazırlık sınıfından itibaren çeşitli aşamalardan geçiyor; yetenek tespitlerinin ardından uygun branşlara yönlendiriliyorlar. Beden eğitimi öğretmenlerinin rehberliğinde hem üniversiteler arası hem TSK bünyesindeki şampiyonalara hem de federasyon müsabakalarına katılıyorlar. Ayrıca TSK bünyesindeki tüm birliklerdeki yetenekli sporcuları tespit etmek amacıyla seçmeler ve şampiyonalar düzenliyoruz. Buralarda dereceye giren en başarılı sporcularla yıl içinde kamplar organize edip onları hedef müsabakalarımıza hazırlıyoruz. Bu sporcularımız ordular arası müsabakalarda ülkemizi, federasyon elemelerini geçtikleri takdirde de milli takımlarımızı temsil ediyorlar."

"CISM Bölgesel Avrupa Şampiyonasında Erkek Tabanca Takımı olarak Avrupa Şampiyonu olduk"

Üsteğmen Sertaç Yıldırım, atıcılık branşında elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarıların ardından 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Atıcılık branşıyla 2018'de Kara Harp Okulundaki komutanlarımın yönlendirmesiyle tanıştım. Sonrasında ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya girip çeşitli dereceler elde ettim. 2025 yılında Almanya ve İsveç'te gerçekleştirilen Avrupa kupalarında tabanca takımı olarak bronz madalyanın sahibi olduk. 2026 yılı içinde İsviçre'de icra edilen CISM Bölgesel Avrupa Şampiyonasında Erkek Tabanca Takımı olarak Avrupa Şampiyonu olduk. 2026 yılında Hırvatistan'da gerçekleştirilen Avrupa Ateşli Silahlar Tüm Dallar Şampiyonasında milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ile 25 metre Düet Tabanca Takım kategorisinde bronz madalyanın sahibi olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri Atış Takımı olarak öncelikle 2027 Dünya Askeri Oyunları ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları başta olmak üzere ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı birincilik kürsüsünde dalgalandırmak en büyük hedefimizdir" şeklinde konuştu.

"2024-25 sezonunu Türkiye ikincisi olarak tamamladım"

Koşarak hedef bulma branşında elde ettiği derecelerle Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ettiğini vurgulayan Türk Silahlı Kuvvetleri Koşarak Hedef Bulma Takımı sporcusu Piyade Astsubay Üstçavuş Koray Şahin, "2017 yılında Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda başladığım bu branş, zaman içerisinde benim için büyük bir tutkuya dönüştü. 2022 yılında ilk kez milli takım forması giyme gururunu yaşadım. O günden bugüne hem Türkiye'de hem uluslararası arenada ülkemi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyorum. Türkiye Ligi'nde birçok kez kürsüde yer aldım. 2024-25 sezonunu Türkiye ikincisi olarak tamamladım" dedi.

"Kurduğumuz takım, Askeri Binicilik Performans Müsabakasında dünya birincisi oldu"

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü K.lığı Binicilik Takımı'nda yer alan Üsteğmen Eren Evrim Arslan, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde edilen başarılara dikkat çekerek, "Takımımız; 1979 yılından sonra 2025 yılında tekrardan Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti, müteakiben atlı dayanıklılık alanında kurduğumuz bir takım, geçtiğimiz aylarda Hollanda'da icra edilen 8 ülkenin ve 20 takımın katıldığı Askeri Binicilik Performans Müsabakasında dünya birincisi oldu, elde ettiğimiz bu başarılar bizleri bir Olimpiyat projesine itti. Bugün; 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarında Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türk milletini başarıyla temsil etmesi için Binicilik takımımız çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muhafız Gücü'ne dayanan TSK Spor Gücü Komutanlığı 22 branşta Türkiye'yi temsil ediyor - Son Dakika
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