Muhammet Taha Şahin: Her maç bizim için bir final - Son Dakika
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Muhammet Taha Şahin: Her maç bizim için bir final

Çaykur Rizespor'un futbolcusu Muhammet Taha Şahin, Avrupa hedefleri olduğunu belirterek, her maçı bir final gibi gördüklerini söyledi. Başakşehir maçına odaklandıklarını ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Şahin, takıma faydalı olmanın önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye Milli Takımı'na gitmek istediğini ve Rizespor taraftarının kendilerine güç verdiğini belirtti.

19.04.2024 21:25
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- Muhammet Taha Şahin: "Her maç bizim için bir final"

RİZE - Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki futbolcusu Muhammet Taha Şahin, Avrupa kupaları hedefleri olduğunu belirterek, "Her maç bizim için bir final" dedi.

Çaykur Rizespor'un sezon başında 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'dan kadrosuna kattığı sağ bek oyuncusu Muhammet Taha Şahin, İhlas Haber Ajansı muhabirine oynayacakları Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Her geçen gün kendini geliştirdiğine vurgu yapan Şahin, "Başakşehir bu ligde şampiyon olmuş iyi bir takım. Bu yılda iyi bir formları var. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Şimdiden ona göre çalışıyoruz. Kaliteli kadroları ve oyuncuları var. Güzel futbol oynuyorlar. Zor bir maç olacak. Oraya gidip kazanmak için oynayacağız. Buraya alt ligden gelmek kolay değil. Buradaki tempo, beklentileri var. Günden güne kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her geçen gün daha iyi olduğumu da hissediyorum. Her geçen gün daha iyi olmak için çalışıyorum. Ben takıma ne kadar faydalı olabilirsem benim için o kadar iyi. Gol atıyım, asist yapıyım düşüncesine fazla takılmıyorum. Takıma faydalı olduğum her an benim için önemli. Kazandığımız için mutluyum. Her yerde takıma faydalı olmak için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Her maç bizim için bir final"

Avrupa hedefinden dolayı her maça galibiyet için almak çıktıklarını vurgulayan Muhammet Taha Şahin, "Rize'yi çok seviyorum. Buranın insanı çok iyi. Bizi çok güzel ağırlıyorlar. Özellikle kazandığımız maçlardan sonra dışarıda insanların yüzünün güldüğünü görmek güzel oluyor. Süreç bizi buraya kadar getirdi. Son 6 maçımız kaldı. Şu an için hedeflerimiz var. Biz maç maç bakıyoruz. Her maç bizim için bir final. Avrupa'ya gitmek için her maça final gibi görüp kazanmak için oynamamız lazım. Başakşehir'e gidip, kazanıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Rizespor'un ilgisi olduğunu öğrenince çok mutlu olmuştum. Özellikle buraya gelmek için çok çabam oldu. Manisa'nın başkanına gönderde gidiyim dediğim oldu" şeklinde konuştu.

"Türkiye milli takımına her futbolcu gibi bende gitmek isterim"

Hedefinin A Milli Futbol Takımı'nın Şahin, "Çok tempolu bir lig. Her oyuncusu kaliteli. Buna alışmakta en başta insan zorlanabiliyor. İlhan hocanın da antrenman temposu yüksek bir hoca. Bireysel çok çalıştım. Hocanın dediklerini yapmayı istedim. Şu andaki hedefim bu sezon için iyi bir oyun. Türkiye Milli Takımı'na her futbolcu gibi ben de gitmek isterim. Sonrasında Avrupa'ya gitmek isterim. Taraftar bizim için itici bir güç oluyor. İç sahada en çok puan toplayan 3. takımız. Maçtan sonra burada bir aile ortamı oluyor. Herkes eşini, çocuğunu buraya getiriyor. Burada güzel bir ortam var. Saha dışında da herkes birbiriyle görüşüyor. Birbirimizden kopmuyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

Kaynak: İHA

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