Muriqi: Fenerbahçe'ye Geri Dönmek Gurur Verici - Son Dakika
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Muriqi: Fenerbahçe'ye Geri Dönmek Gurur Verici

Muriqi: Fenerbahçe\'ye Geri Dönmek Gurur Verici
26.06.2026 17:40
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Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönüşünü ve kulübün tesislerini övdü. Avrupa'da edindiği tecrübeleri paylaştı.

FENERBAHÇE'NİN yeni transferlerinden Vedat Muriqi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde Fenerbahçe TV'de yayınlanan 'Güncel' programının konuğu oldu.

İlk olarak Fenerbahçe'ye geri dönmesinden bahseden Vedat Muriqi, "Öncelikle çok mutluyum. Bu formayı bana tekrardan layık gören değerli başkanımıza, yönetim Kurulumuza, hocamıza ve camiamıza hem ailem hem kendi adıma çok teşekkür ederim. Burada olmak gurur verici. Kulübe ilk adım attığımdan beri burayı özlediğimi biliyordum ama ne kadar çok özlediğimi şimdi anladım. Yine bana bu büyük kulüpte sağ olsun fırsat verdiler. Gittiğimden beri sürekli takip ediyorum, uzakta da olsam işlerin içerisindeyim. Takımdaki arkadaşlarım, staff, herkesle iletişimim vardı. Sanki hiç gitmemiş gibiyim. Bu büyük kulüp başka yerde yok. Avrupa'da fırsat buldum, tecrübelendim ama gerçekten Fenerbahçemizin büyüklüğü başka" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR TESİS ZATEN YOK AMA AVRUPA'DAKİ BİRÇOK BÜYÜK KULÜBÜN DE BÖYLE BİR TESİSİ YOK'

Topuk Yaylası Tesisleri'ne değinen Vedat, "Müthiş bir yer. Türkiye'de böyle bir tesis zaten yok ama Avrupa'da birçok büyük kulübün de böyle bir tesisi yok. Sezon başı kamplarında millet başka yerlere gidiyor. Bizim Avusturya'ya kampa gitmemizin tek amacı hava değişikliği. Bakıyorum burada 20-30 gün kamp yapabilirsin. Bütün imkanlarımız var. Burada çalışanlarımız, personelimiz hepsi bizim emekçilerimiz sağ olsun, var olsunlar. Hiçbir zaman eksiğimiz olmuyor, olsa da tamamlıyorlar" dedi.

Transfer süreciyle ilgili konuşan Muriqi, "Ocak ayında ilk iletişim oldu. Mallorca tarafından zorluk demeyelim ama onlar da kendi dertlerine düştüler. Tabii sezon başlarken bütün Fenerbahçeliler tanır Mirsad Türkcan. Mirsad Ağabey beni aradı, Oğuz Hoca benimle iletişime geçti böyle bir durum var. Ben dedim hemen. Dedi ki "Lig bitti, istersen tatil yap" Ağabey dedim siz anlaşın tatili sonra yaparız o önemli değil. Fırsat gelmiş ve ayrılacağım da kesin, diğer takımlar fazla işleri karıştırmadan biz hemen okeyleyelim. Sonra Oğuz Hoca ile konuşma fırsatım oldu. Sağ olsun o da güzel kelimeler söyledi. Daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim; tecrübelendim birçok farklı şey gördüm. Artık 25 yaşındaki Vedat yok, daha tecrübeli Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hocayla. İstediler ki benim de sözümün söz olduğunu Oğuz Hoca biliyordu, ben de 'Hoca siz kulübü halledin, benlik hiçbir şey.' Ondan sonra zaten rahatça tatilimizi yaptık. Ayın 18'inde de aradılar 'Uçağın var' diye. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim ile beraberdik, ona anlattım. O da çok mutlu oldu çünkü büyük Fenerbahçeli. Bütün aile Fenerbahçeli ama eşimin ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu, hemen 'Tamam, yaparız' dedi. Hatta bir yandan 'Bakalım, nerede duracağız, ne edeceğiz' diye araştırmaya başladı. Ben de 'Bir dur, konuştuk, kulüpler anlaşsın' dedim. Ama çok mutlu oldu, ailecek çok mutlu olduk. O yüzden süreçte ilk onu aramıştım" diye konuştu.

Serie A ve La Liga tecrübeleri sorulan Kosovalı golcü, o dönemlere ilişkin şu şekilde konuştu:

"Gerçek anlamda çok tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Lazio'ya gitmem Topuk Yaylası'nda oldu, buradan ayrılmıştım ve tekrar buraya geldim. İlk idmanımı burada yapıyorum. Lazio'da önümde o dönemin 'Altın Ayakkabı' sahibi Ciro İmmobile vardı. Oldukça zorlandık. Burada bir futbolcu geldiğinde tercümanlar, sizler, herkes 'Bir isteğin, ihtiyacın var mı?' diye soruyor ancak orada öyle bir şey yok, tek başınasın. Kaderinle baş başasın, ya kendin alışacaksın ya da benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Bir de biz Türkiye'den geldik. Bu kadar dil, kültür, din farkı vs. olunca biraz zorlandım. Sonra bir Mallorca serüvenim oldu. Kısa olacağını düşündüm ama bir anda işler değişti ve 2 yıllık bir süreç oldu. Oradaki insanlar da beni bağırlarına bastılar, biz de Mallorca için mücadele ettik. Aldığımızın karşılığını sürekli vermeye çalıştık ki beni tanıyan bilir. Orada da baya güzel günlerim geçti. Ancak ayrıldığımdan beri hep 'Bir gün mutlaka geri dönmek istiyorum' diyordum. Döner miyim, 'Dönerim' diyemiyordum çünkü bu kulübün büyüklüğüyle alakalı bir şey. 'Vedat'ın üstünde çok daha iyi yabancılar gelir, altyapıdan çıkar vs.' diyordum. Ki o dönem altyapıdan Arda çıktı. İnşallah tekrardan bir fırsatım olur da bu sefer daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde takıma katkı sağlamaya başlarım diye düşündüm."

'İSMAİL HOCA, KULÜBÜN SEMBOL İSİMLERİNDEN BİR TANESİ'

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile ilgili de konuşan Vedat Muriqi, "Hocamızın yanılmıyorsam dördüncü dönemi oluyor. Artık kulübün sembol isimlerinden bir tanesi, hatta en başında da gelebilir diyebilirim. Ne zaman geldiyse aynı performansı, aynı isteği, aynı oyunu ve aynı arzuyla hem taraftara keyifli oyun deneyimi sundu hem de puan olarak artısını yaptı. İsmail Hoca'nın son dönemlerde ulaştığı bu puana başka bir hoca ulaşmadı diye biliyorum. Ben, Rizespor'dan Fenerbahçe'ye gelirken Rizespor İsmail Hocam ile anlaşmıştı, orada bir görüşmemiz olmuştu. Hatta şöyle bir konuşmamızı anlatayım; 'Hocam burada Fenerbahçe var, biz Fenerbahçe'ye gitmek istiyoruz.' dedim. 'Doğru, ben de oynadım. Bir şey diyemiyorum, çok güzel kulüp' dedi. Sağ olsun o dönem beni anladı. Ama işte kader yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirdi. İdmanlarımız da dişe diş geçiyor, tam da onun istediği gibi. Onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

'BURADAN HİÇ GİTMEMİŞ GİBİYİM'

Taraftarlarla ve hedeflerle ilgili konuşan golcü oyuncu sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan hiç gitmemiş gibiyim. Bu da alışma sürecini tamamen ortadan kaldırıyor. Mert ile ben buradan gitmeden tanışmıştık. Cengiz ile uzun yıllar karşılıklı oynadık. Şimdi tekrar aynı takımda oynama fırsatı buldum. Birçok çalışanla ile de bir şekilde geçmişten iletişimim devam etti. İlk günkü gibi beni yine çok sıcakkanlı karşıladılar. Çok teşekkür ederim. Herkes bizden gol bekliyor. Hedefim tabii ki ne kadar çok gol atabiliyorsam, atmak. Kendime hiçbir zaman sezon başı hedef belirlemedim. Amacım tamamen kulübe bir şekilde katkı sağlamak. Gol olur, asist olur, mücadele olur, saha dışında ağabeylik vs. olur. Ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar katkı sağlamak istiyorum. Ana hedef şampiyonluk ve bu şampiyonluğa herkesin katkısıyla ulaşacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe için elimden ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım. Fenerbahçe taraftarı beni de eşimi de hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Transfer süreciyle birlikte bir sürü mesaj aldık. Beni bu kulübe yakıştırdıkları için onların hepsine minnettarım. İyi günde de kötü günde de besteler yapılıyor ve bu sadece Fenerbahçe taraftarı için geçerli. Bizim taraftarımız yüce bir taraftar topluluğu. Oynadığım dönemde kötü bir sezon geçirmemize rağmen dolu statta sürekli destek alıyorduk. Uzakta olduğum dönemlerde de bunu gördüm. Taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. Taraftarlarımızın da destekleriyle inşallah hep birlikte müthiş bir şampiyonluk yaşayıp harika kutlamalar yapacağız. Tecrübelendim hiç heyecanlı değildim ama havalimanından iner inmez heyecan sardı. Taraftarlar da sağ olsunlar beni karşılamaya gelmişler. Ayakları dert görmesin. Heyecanlıyım. Atmosferi, Kadıköy'ü, taraftarları ve herkesi özlemişim"

FOTOĞARAFLI

Kaynak: DHA

Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muriqi: Fenerbahçe'ye Geri Dönmek Gurur Verici - Son Dakika

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