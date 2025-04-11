Muş'ta satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Spor

Muş'ta satranç turnuvası sona erdi

Muş\'ta satranç turnuvası sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları satranç grup birinciliği ödül töreniyle sona erdi.

11.04.2025 18:51
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Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları satranç grup birinciliği ödül töreniyle sona erdi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Satranç Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Grup Yarışmaları, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları satranç grup birinciliği, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Bingöl, Tunceli, Bayburt, Ardahan, Rize ve Artvin illerinden 200 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Turnuva, spor salonunda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ödül töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Muş'un, satrancın strateji, zeka ve centilmenliğe dayalı ruhunu bir kez daha yaşadığını söyledi. Taşdemir, "Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak birçok bölgesel Türkiye yarışmalarına ev sahipliği yapmaktayız. Bugün burada 11 ilimizden 200 sporcumuz, 40 antrenörümüz ve hakemlerimizin görev almış olduğu okul sporları kapsamında satranç bölge yarışması düzenledik. Burada centilmenliğe, zekaya ve stratejiye yönelik gençlerimizin burada 4 günlük bir yarışmanın sonucunda dereceler açıklandı ve gençlerimize ödüllerini takdim ettik. Burada kazanan dostluk ve kardeşlik oldu" dedi.

Gençleri en güzel şekilde ağırlamaya çalıştıklarını ifade eden Taşdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Okul sporları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bundan sonraki süreçte de birçok organizasyona ev sahipliği yapacağız. Başarı elde eden tüm takımlarımızı ve öğrencilerimizi kutluyorum. Burada birinci olan gençler Türkiye finaline gidecek. Turnuvalara katılan tüm sporcularımız, Sultan Alparslan diyarı olan bu anlamlı topraklarda gençlerimizin Muş'u tanıması, Muş kültürünü tanıması ilimizin ekonomisine katkı sağlamaktadır. Kurum olarak "Spormuş" vizyonumuzla birçok turnuvaya ev sahipliği yapacağız. Turnuvalar neticesinde birçok ilden birçok sporcumuz gelecek ve şehrimizi tanıyacaklar."

Yarışmaya Rize'den katılan Elif Azra Bakan adlı öğrenci, ilk defa Muş'u gördüğünü ve güzel arkadaşlıkları edindiğini söyledi. Bakan, "Muş insanı çok hoşgörülü insanlar. Burada güzel zaman geçirdim ve güzel arkadaşlıklar edindim. Burada olmaktan mutluyum" diye konuştu.

Rize Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Ulaş Utkan Durmuş da, "İlk defa Muş'a geldim. Yemekleri, coğrafyası, konakladığımız yurdu çok beğendim. Ayrıca yemekleri çok lezzetleydi. Malazgirt'i ve Muş'un tarihi yerlerini gezme fırsatı yakaladık. Adeta 1071'i yeniden yaşadım" şeklinde konuştu

Düzenlenen turnuvada, Küçükler Genel kategorisinde 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken, TED Erzurum Koleji Ortaokulu ikinci, Yavuz Selim Ortaokulu üçüncü oldu.

Küçükler Kızlar kategorisinde Fatih Ortaokulu birinci, Özel Güneş Ortaokulu ikinci ve Çatbaşı Ortaokulu üçüncü oldu.

Yıldızlar Genel kategorisinde Ilıcalar Ortaokulu birinci, Merkez 100.Yıl Ortaokulu ikinci ve Fevzi Paşa Ortaokulu üçüncü oldu.

Yıldızlar Kızlar kategorisinde Esenkent Şehit Bedri Sinan Çolak Ortaokulu birinci, Ilıcalar Ortaokulu ikinci ve Said Nursi İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu.

Gençler Genel kategorisinde 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Muş Fen Lisesi ikinci ve Fatih Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Gençler Kızlar kategorisinde ise Rize TOBB Fen Lisesi birinci, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncü oldu.

Polisler, satranç turnuvasına katılanlara hediye verdi

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıldönümü kapsamında satranç turnuvasına katılanlara çeşitli hediyeler verdi.

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği ekipleri, Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen okul sporları satranç grup birinciliği yarışmasında stant açtı. Polis ekipleri, stantta farklı illerden gelenlere hediyeler dağıttı. - MUŞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muş'ta satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika

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