Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı - Son Dakika
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Spor

Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı

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Kayseri Kapalıkale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, Galatasaraylı futbolcularla fotoğraf çektirmek için sahaya atlayan genç taraftarı darp etti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, Dirgenali polis tarafından gözaltına alındı.

22.12.2024 22:31
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Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Galatasaray'ın 5-1 galibiyetle ayrıldığı maçta ilginç bir olay yaşandı.

MUSLERA İLE FOTOĞRAF ÇEKTİREN TARAFTARI DARP ETTİ

Kayserili genç bir taraftar ikinci yarının başında sahaya girerek Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra Lucas Torreira'nın da yanına giden genç, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kapalıkale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, Galatasaraylı topçularla fotoğraf çektiren genci darp etti.

GÖZALTINA ALINDI

Ortalık bir anda karışırken, olaya polis ekipleri müdahale etti. Dirgenali, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MHP'Lİ ERSOY, SERBEST BIRAKTIRMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan yaşananlara MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy da dahil oldu. Kale arkası tribününe giden Ersoy'un polisin yanına gidip Dirgenali'yi serbest bıraktırmaya çalışması tepki çekti.

Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı
Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı

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Son Dakika Spor Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • monşer null:
    Muslera candır gerisi yalandır 7 3 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    şu durumlarda suçluya imtiyaz ve serbest bıraktırma işlerinden bir vazgeçin. 9 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MEHAPE HER OLAYIN İÇİNDE MAGDURLARA SAHIP CIKACAGINA KABADAYIYA SAHIP ÇIKIYOR 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    olacak okadar ! 0 1 Yanıtla
  • Taner Koç:
    haydut kılıklı 1 0 Yanıtla
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