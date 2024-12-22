Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Galatasaray'ın 5-1 galibiyetle ayrıldığı maçta ilginç bir olay yaşandı.
Kayserili genç bir taraftar ikinci yarının başında sahaya girerek Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra Lucas Torreira'nın da yanına giden genç, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kapalıkale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, Galatasaraylı topçularla fotoğraf çektiren genci darp etti.
Ortalık bir anda karışırken, olaya polis ekipleri müdahale etti. Dirgenali, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan yaşananlara MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy da dahil oldu. Kale arkası tribününe giden Ersoy'un polisin yanına gidip Dirgenali'yi serbest bıraktırmaya çalışması tepki çekti.
Son Dakika › Spor › Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı - Son Dakika
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