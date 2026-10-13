Napoli ve Stuttgart, Barış Alper Yılmaz için geliyor - Son Dakika
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Napoli ve Stuttgart, Barış Alper Yılmaz için geliyor

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İtalya Serie A ekibi Napoli ile Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın oyuncu izleme ekibi, Galatasaray'ın bu akşam Barcelona ile oynayacağı müsabakada Barış Alper Yılmaz'ı takip edecek.

Adı sık sık transfer söylentileriyle anılan Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin radarında kalmaya devam ediyor. 

DEV MAÇTA GÖZLER BARIŞ ALPER'İN ÜZERİNDE

Sarı-kırmızılı ekibin bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile oynayacağı kritik müsabakada gözler genç yeteneğin üzerinde olacak.

Napoli ve <a class='keyword-sd' href='/stuttgart/' title='Stuttgart'>Stuttgart</a>, Barış Alper Yılmaz için geliyor

NAPOLI VE STUTTGART İZLEYECEK

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile Bundesliga temsilcisi Stuttgart’ın oyuncu izleme ekipleri, mücadeleyi tribünden takip ederek 26 yaşındaki oyuncu hakkında detaylı rapor hazırlayacak. Sergilediği hırslı futbol, yüksek temposu ve joker özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Barış Alper'in, dev maçtaki performansı olası bir transfer hamlesi öncesinde kulüpler için belirleyici bir kriter olacak.

Napoli ve Stuttgart, Barış Alper Yılmaz için geliyor

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, tek golünü geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Kasımpaşa mücadelesinde atmıştı. 

Napoli ve Stuttgart, Barış Alper Yılmaz için geliyor
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    Yorumlar (2)

  • İrfan İsler İrfan İsler:
    ucuza ver gitsin hiç sevmedim zaten... 2 0 Yanıtla
  • ergunbilgor ergunbilgor:
    Ulan kim alır onu Dümdüz topçu 0 0 Yanıtla
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