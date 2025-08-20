Nazillispor ve Ankaraspor Şike İddiasıyla PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Nazillispor ve Ankaraspor Şike İddiasıyla PFDK'ya Sevk Edildi

20.08.2025 17:41
Nazillispor, Ankaraspor'un 2023-2024 sezonundaki maçındaki şike iddiaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TÜRK futbolunun köklü kulüpleri Nazillispor ve Ankaraspor, 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024'te Başkent'te oynadıkları golsüz biten maçla ilgili o dönem ortaya atılan şike iddiaları nedeniyle 1,5 yıl sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilirken, Nazilli cephesinden açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Etik Kurulu'nun raporuyla Nazillispor ve Ankaraspor'u o maç nedeniyle, müsabaka sonucunu etkileme ve bahis iddiası gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Kulüplerin PFDK'lık olduğu Futbol Disiplin Talimatı'nın 56 ve 57'nci maddeleri ligden düşürülmeden başlayan ve ömür boyu mene kadar varan ağır yaptırımlar içerirken, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, sevk kararına sert sözlerle tepki gösterdi. Başkan Şahin Kaya açıklamada bulunarak, "Savcılığın delil bulamadığı dosya 2 yıl sonra tekrar açıldı. Savcılığın bile ispat ve delil bulmadığı bir durum var ortada. 2 sene sonra tekrar sevk yapılmasının altında farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Futbolda temiz eller operasyonu istiyorlarsa kimlerin neler yaptığı ortada. Ülkemizin bütün savcılarını göreve davet ediyorum. Ne varsa ortaya çıksın" dedi.

RESMİ BAHİS ŞİRKETLERİ BÜLTENE ALMADI

Sevk gerekçelerine ilişkin büyük çelişkiler olduğunu vurgulayan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, "Resmi bahis şirketlerinin bültene almadığı bir maç için, 'Bahis yapıldı' denmesinin izahı yoktur. Yabancı bazı sitelerde bahis oynandığını söylüyorlar, kim oynamış, nereden oynamış belli değil. Hesaplarımız iki yıl boyunca takip edildi. Herhangi bir hareketlilik söz konusu değilken, maçın hakem heyeti, gözlemci raporları da maçın normal seyrinde oynandığını belirtmişken birçok kişinin sevk edilmesi inanılmaz saçma" ifadelerini kullandı.

ZONGULDAKSPOR İDDİASI

Açıklamalarını sürdüren Şahin Kaya, o dönem kendilerinin 1 puan gerisinde kalarak küme düşen Zonguldakspor'un şike yaptığını iddia ederek, "Zonguldakspor'un parayla satın aldığı maçlar ortadayken çifte standart uygulanıyor. Zonguldakspor'un son 7-8 maçını parayla satın aldığı ortadayken, kendi hatalarını bizim üzerimizden örtmesini kabul etmiyoruz. Bizim alnımız ak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğim. Bu çok önemli olan sürecin takipçisi olacağız. Kulüp avukatlarımız gerekli çalışmayı yapıyor. Ben yarın bizzat İbrahim Hacıosmanoğlu ile bu konuyu görüşeceğim. Alnımız ak, bir şey çıkacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

