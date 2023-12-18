Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura ile belli olacak.
Sarı-kırmızılıların rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü saat 15:00'te çekilecek. Kura çekimi TV 8.5 ekranlarından ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.
Temsilcimizin muhtemel rakipleri şöyle;
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.
Kura çekiminin ardından UEFA son 32 turu maçları 15 ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Son Dakika › Spor › Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor - Son Dakika