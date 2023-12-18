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Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor - Son Dakika
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Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura ile belirlenecek. Bugün saat 15:00'te çekilecek olan kura çekimi, TV 8.5 ve UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

18.12.2023 - 09:47,  Güncelleme: 09:55
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Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura ile belli olacak.

RAKİPLER BELLİ OLUYOR

Sarı-kırmızılıların rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü saat 15:00'te çekilecek. Kura çekimi TV 8.5 ekranlarından ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimizin muhtemel rakipleri şöyle;

ASLAN SERİ BAŞI OLMAYACAK

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.

MAÇLAR ŞUBAT'TA

Kura çekiminin ardından UEFA son 32 turu maçları 15 ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray\'ın Avrupa\'daki rakibi belli oluyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • FATİH ŞAHİN: hepsini eleyebilecek güçteyiz haydi hayırlısı Yanıtla 8 3

Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aralarında dünya devleri de var! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor - Son Dakika
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