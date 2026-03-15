Nesine 3. Lig'de 25. Hafta Sonuçları

Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 25. hafta karşılaşmaları sona erdi.
1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor, liderliğini sürdürdü.
Gruplarda 25. hafta sonucunda oluşan puan durumları şu şekilde:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İNEGÖL KAFKASSPOR
|25
|14
|8
|3
|41
|21
|20
|50
|2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|25
|14
|5
|6
|44
|26
|18
|47
|3.ÇORLUSPOR 1947
|25
|13
|7
|5
|43
|22
|21
|46
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|25
|12
|9
|4
|35
|26
|9
|45
|5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT SK
|25
|11
|10
|4
|28
|16
|12
|43
|6.YALOVA FK 77
|25
|9
|10
|6
|35
|26
|9
|37
|7.SİLİVRİSPOR
|25
|10
|6
|9
|36
|30
|6
|36
|8.GALATASPOR
|25
|9
|5
|11
|30
|28
|2
|32
|9.BEYKOZ İSHAKLISPOR
|25
|7
|11
|7
|30
|32
|-2
|32
|10.BULVARSPOR
|25
|8
|7
|10
|29
|37
|-8
|31
|11.İNKILAP FUTBOL SK
|25
|5
|14
|6
|19
|26
|-7
|29
|12.KESTEL ÇİLEKSPOR
|25
|7
|6
|12
|21
|30
|-9
|27
|13.BURSA NİLÜFER FUTBOL
|25
|6
|8
|11
|23
|34
|-11
|26
|14.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SK
|25
|5
|9
|11
|26
|31
|-5
|24
|15.POLATLI 1926
|25
|5
|6
|14
|17
|36
|-19
|21
|16.EDİRNESPOR
|25
|2
|5
|18
|18
|54
|-36
|11
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|25
|14
|7
|4
|51
|25
|26
|49
|2.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|25
|10
|11
|4
|30
|19
|11
|41
|3.NİĞDE BELEDİYESİSPOR
|25
|10
|8
|7
|38
|28
|10
|38
|4.MDGRUP OSMANİYESPOR
|25
|11
|5
|9
|33
|29
|4
|38
|5.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|25
|10
|8
|7
|30
|29
|1
|38
|6.ERCİYES 38 FUTBOL SK
|25
|9
|10
|6
|33
|26
|7
|37
|7.CINEGOLD AĞRI 1970
|25
|9
|9
|7
|46
|25
|21
|36
|8.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|25
|9
|8
|8
|31
|28
|3
|35
|9.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|25
|8
|11
|6
|25
|22
|3
|35
|10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SK
|25
|6
|12
|7
|29
|30
|-1
|30
|11.DİYARBEKİRSPOR
|25
|7
|8
|10
|26
|37
|-11
|29
|12.KIRIKKALE FK
|25
|7
|7
|11
|30
|41
|-11
|28
|13.KİLİS 1984
|25
|7
|6
|12
|21
|42
|-21
|27
|14.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|25
|5
|9
|11
|28
|41
|-13
|24
|15.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|25
|4
|12
|9
|21
|36
|-15
|24
|16.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963
|25
|3
|11
|11
|26
|40
|-14
|20
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|25
|17
|6
|2
|47
|18
|29
|57
|2.52 ORDUSPOR
|25
|16
|3
|6
|56
|22
|34
|51
|3.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
|25
|13
|8
|4
|36
|24
|12
|47
|4.FATSA BELEDİYESPOR
|25
|14
|4
|7
|31
|23
|8
|46
|5.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|25
|12
|6
|7
|46
|24
|22
|42
|6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|25
|11
|5
|9
|38
|21
|17
|38
|7.PAZARSPOR
|25
|9
|8
|8
|24
|27
|-3
|35
|8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|25
|9
|6
|10
|25
|29
|-4
|33
|9.ORDUSPOR 1967
|25
|8
|7
|10
|29
|38
|-9
|31
|10.KARABÜK İDMANYURDUSPOR
|25
|9
|4
|12
|25
|43
|-18
|31
|11.AMASYASPOR FK
|25
|8
|6
|11
|25
|32
|-7
|30
|12.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
|25
|8
|5
|12
|27
|30
|-3
|29
|13.1926 BULANCAKSPOR
|25
|7
|5
|13
|24
|46
|-22
|26
|14.ARTVİN HOPASPOR
|25
|6
|5
|14
|23
|39
|-16
|23
|15.ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ
|25
|3
|8
|14
|18
|37
|-19
|17
|16.GİRESUNSPOR
|25
|3
|8
|14
|19
|40
|-21
|17
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|25
|21
|3
|1
|65
|13
|52
|66
|2.ESKİŞEHİRSPOR
|25
|19
|3
|3
|66
|17
|49
|60
|3.KARŞIYAKA
|25
|17
|5
|3
|48
|18
|30
|56
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|25
|16
|4
|5
|48
|23
|25
|52
|5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|25
|14
|6
|5
|50
|20
|30
|48
|6.DENİZLİ İDMANYURDU 1959
|25
|14
|3
|8
|34
|23
|11
|45
|7.OKTAŞ UŞAKSPOR
|25
|14
|3
|8
|31
|28
|3
|45
|8.TİRE 2021
|25
|10
|5
|10
|43
|28
|15
|35
|9.ALANYA 1221
|25
|8
|6
|11
|26
|32
|-6
|30
|10.SÖKE 1970
|25
|7
|4
|14
|30
|34
|-4
|25
|11.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR
|25
|6
|6
|13
|25
|39
|-14
|24
|12.ALTAY
|25
|7
|5
|13
|23
|37
|-14
|20
|13.BORNOVA 1877
|25
|4
|6
|15
|28
|52
|-24
|18
|14.AFYONSPOR
|25
|3
|6
|16
|21
|52
|-31
|15
|15.İZMİR ÇORUHLU FK
|25
|4
|3
|18
|19
|54
|-35
|15
|16.NAZİLLİSPOR
|25
|0
|4
|21
|7
|94
|-87
|4
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?