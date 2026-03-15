Nesine 3. Lig'de 25. Hafta Sonuçları

15.03.2026 21:41
3. Lig gruplarında liderler İnegöl Kafkasspor, 12 Bingölspor, Sebat Gençlikspor ve Kütahyaspor.

Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 25. hafta karşılaşmaları sona erdi.

1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor, liderliğini sürdürdü.

Gruplarda 25. hafta sonucunda oluşan puan durumları şu şekilde:

1. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.İNEGÖL KAFKASSPOR25148341212050
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 25145644261847
3.ÇORLUSPOR 194725137543222146
4.BURSA YILDIRIMSPOR 2512943526945
5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT SK251110428161243
6.YALOVA FK 77 2591063526937
7.SİLİVRİSPOR2510693630636
8.GALATASPOR2595113028232
9.BEYKOZ İSHAKLISPOR 2571173032-232
10.BULVARSPOR2587102937-831
11.İNKILAP FUTBOL SK2551461926-729
12.KESTEL ÇİLEKSPOR 2576122130-927
13.BURSA NİLÜFER FUTBOL 2568112334-1126
14.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SK2559112631-524
15.POLATLI 1926 2556141736-1921
16.EDİRNESPOR2525181854-3611
2. Grup:
TAKIMOGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR25147451252649
2.SİLİFKE BELEDİYESPOR251011430191141
3.NİĞDE BELEDİYESİSPOR25108738281038
4.MDGRUP OSMANİYESPOR2511593329438
5.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR2510873029138
6.ERCİYES 38 FUTBOL SK2591063326737
7.CINEGOLD AĞRI 1970 2599746252136
8.MALATYA YEŞİLYURTSPOR 259883128335
9.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR2581162522335
10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SK2561272930-130
11.DİYARBEKİRSPOR 2578102637-1129
12.KIRIKKALE FK 2577113041-1128
13.KİLİS 19842576122142-2127
14.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR2559112841-1324
15.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR2541292136-1524
16.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 196325311112640-1420
3. Grup:
TAKIMOGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR25176247182957
2.52 ORDUSPOR25163656223451
3.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR25138436241247
4.FATSA BELEDİYESPOR2514473123846
5.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR25126746242242
6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR 25115938211738
7.PAZARSPOR259882427-335
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR2596102529-433
9.ORDUSPOR 1967 2587102938-931
10.KARABÜK İDMANYURDUSPOR2594122543-1831
11.AMASYASPOR FK2586112532-730
12.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ2585122730-329
13.1926 BULANCAKSPOR2575132446-2226
14.ARTVİN HOPASPOR2565142339-1623
15.ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ2538141837-1917
16.GİRESUNSPOR2538141940-2117

4. Grup:
TAKIMOGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR 25213165135266
2.ESKİŞEHİRSPOR 25193366174960
3.KARŞIYAKA25175348183056
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR25164548232552
5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR25146550203048
6.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 25143834231145
7.OKTAŞ UŞAKSPOR 2514383128345
8.TİRE 2021 251051043281535
9.ALANYA 1221 2586112632-630
10.SÖKE 1970 2574143034-425
11.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR2566132539-1424
12.ALTAY2575132337-1420
13.BORNOVA 18772546152852-2418
14.AFYONSPOR 2536162152-3115
15.İZMİR ÇORUHLU FK2543181954-3515
16.NAZİLLİSPOR 250421794-874
NOT: Altay'a 6 puan silme cezası verildi.
Kaynak: AA

İnegöl, Futbol, Spor, Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi
Bu bir ilk Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı Bu bir ilk! Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
Meteoroloji alarm verdi 19 il için sarı kodlu kritik uyarı Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
Fenomen Ayşegül’ün ölümüne “cinayet“ diyen arkadaşı gözaltına alındı Fenomen Ayşegül'ün ölümüne "cinayet" diyen arkadaşı gözaltına alındı
Hataylı şoför hayatını kaybetmişti İsrail füzesinin vurduğu tır böyle görüntülendi Hataylı şoför hayatını kaybetmişti! İsrail füzesinin vurduğu tır böyle görüntülendi

21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
20:36
Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
19:18
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
19:01
Canlı anlatım: Başkentte ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Başkentte ikinci gol geldi
18:50
Şike soruşturmasıyla sarsılan Nazilli Spor profesyonel lige veda etti
Şike soruşturmasıyla sarsılan Nazilli Spor profesyonel lige veda etti
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
18:10
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
18:02
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
16:48
Vahim iddia: İsrail, İran’a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 21:51:23.
