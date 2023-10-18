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Nice, Filistin'e destek mesajı yayınlayan futbolcuyu kadro dışı bıraktı - Son Dakika

Nice, Filistin'e destek mesajı yayınlayan futbolcuyu kadro dışı bıraktı

Son Güncelleme: 18.10.2023 13:24

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, Cezayirli futbolcu Youcef Atal'ın Filistin'e destek mesajı yayımlamasının ardından kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Atal'ın paylaşımını geri çektiği ve hatasını anladığı belirtilirken, kulübün disiplin cezası verdiği açıklandı. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Nice formasıyla 6 maçta görev aldı ve 1 gol attı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Filistin'e destek mesajı yayımlayan Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın bir sonraki açıklamaya kadar kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Youcef Atal'ın paylaşımını hızla geri çektiği ve hatasını anladığı ifade edildi. Açıklamada, Cezayirli futbolcuya spor otoriteleri tarafından verilebilecek cezalar öncesinde ilk olarak kulübün disiplin cezası verdiği duyuruldu. Atal'ın bu davranışından dolayı bir sonraki açıklamaya kadar kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Atal, Filistinli bir vaizin "Yahudiler için kara bir gün" yaşatması için dua ettiği ve İsrail'e "taş atan" Gazzelilerin "eline" destek vermesini istediği bir video paylaşmıştı.

"SPOR ETİĞİNE AYKIRI"

Bu mesajlar Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo'nun tepkisini çekmiş, Diallo bu mesajları "spor etiğine aykırı" olarak değerlendirmiş ve hem Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'yi hem de Fransız Yahudi kurumlarını, kovuşturma için bir ön adım olabilecek bir soruşturma çağrısında bulunmaya sevk etmişti.

Kaynak: İHA

Filistin, Fransa, Sosyal Medya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nice, Filistin'e destek mesajı yayınlayan futbolcuyu kadro dışı bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nice, Filistin'e destek mesajı yayınlayan futbolcuyu kadro dışı bıraktı - Son Dakika
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