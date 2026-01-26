Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı - Son Dakika
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
26.01.2026 09:16
Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini eleştirdi. Kahveci, Tedesco'nun maç genelinde doğru hamleleri yapamadığını, sahanın en iyi oyuncusu Musaba'yı erken çıkardığını ve En-Nesyri'nin oyun yapısına uygun bir maçta sahaya sürülmediğini belirtti. Fenerbahçe'nin ligde yenilgisiz olmasına rağmen çok fazla beraberlik aldığını hatırlatan Kahveci, bu durumun ciddi puan kaybına yol açtığını vurguladı.

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini eleştirdi.

NİHAT KAHVECİ'DEN TEDESCO ELEŞTİRİSİ

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi Kontraspor'da değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın oyununu ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararlarını sert sözlerle eleştirdi.

"BUGÜN FORMSUZDU"

Kahveci, Tedesco'nun maç genelinde doğru hamleleri yapamadığını savunarak, "Tedesco bana göre bugün formsuzdu. Sahanın en iyi oyuncusu Musaba'ydı. Musaba'yı neden çıkardı?" ifadelerini kullandı. Yiğit Efe'nin erken gördüğü sarı kart sonrası oyundan düşmesini eleştiren Kahveci, devre arasında değişiklik beklediğini söyledi.

MUSABA VE KANAT OYUNU ELEŞTİRİSİ

Musaba'nın oyundan çıkmasını anlamadığını vurgulayan Kahveci, "Musaba olmasa ilk yarı kaleye gidemezdin. En çok baskı kuracağın dakikalarda Musaba'yı sahadan alıyorsun" dedi. Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna girmesini de eleştiren Kahveci, performansın beklentilerin altında kaldığını dile getirdi.

EN-NESYRI VE DURAN YORUMU

En-Nesyri'nin oyun yapısına uygun bir maçta sahaya sürülmediğini belirten Kahveci, "Bu kadar orta kestiğin bir maçta En-Nesyri oyuna girmeliydi" ifadelerini kullandı. Duran'ın oyuna girerken beklenti yarattığını ancak etkisiz kaldığını söyleyen Kahveci, istikrar vurgusu yaptı.

BERABERLİKLER PUAN KAYBINA YOL AÇTI

Fenerbahçe'nin ligde yenilgisiz olmasına rağmen çok fazla beraberlik aldığını hatırlatan Kahveci, "7 beraberlik 14 puan kaybı demek. Ligi takip etmeyen biri bu takımı lider sanır" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Genç Serkan Genç:
    kahveci sende bi sus be kardeşim, oturduğun yerde para kazanıyosun, bi iyi bi kötü, yağrağım sende top oynadın 2 8 Yanıtla
  • Şahabettin Kural Şahabettin Kural:
    namağlup ikinci bitirirsek iyi 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
