Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Tarihi hezimetin yaşandığı mücadelede Arda Güler'in kazandığı penaltı gündem oldu.
Fenerbahçe'nin 41. dakikada Enner Valencia ile gole çevirdiği penaltıyı kazanan Arda Güler, ezeli rakip taraftarlarının hedefine oturdu. Pozisyonda Güler'e müdahale olmadığını iddia eden taraftarlar, 18 yaşındaki futbolcuyu kendini yere attığını belirterek sosyal medyada yerden yere vurdu.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 76 dakikada sahada kaldı. 18 yaşındaki futbolcu, Enner Valencia'nın attığı golde penaltıyı alan isim olurken özellikle ilk yarı ortaya koyduğu performansla beğeni topladı.
Sosyal medyadaki tepkiler şöyle:
Son Dakika › Spor › O artık 'Türkiye'nin Arda'sı' olmayacak! Beşiktaş derbisinde yaptığı harekete tepki çok büyük - Son Dakika