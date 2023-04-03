O artık "Türkiye'nin Arda'sı" olmayacak! Beşiktaş derbisinde yaptığı harekete tepki çok büyük - Son Dakika
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O artık "Türkiye'nin Arda'sı" olmayacak! Beşiktaş derbisinde yaptığı harekete tepki çok büyük

03.04.2023 10:07

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-2 yenildiği maçta takımına kazandırdığı penaltı sonrası Arda Güler, tepkilerin hedefi oldu. Futbol kamuoyu tarafından sıklıkla "Türkiye'nin Arda'sı" diye tanıtılan genç futbolcunun pozisyonda kendisini yere attığını belirten ezeli rakip taraftarları, 18 yaşındaki yıldıza sosyal medyada ateş püskürdü. Arda Güler için, "Artık sadece kendi takımının taraftarı tarafından sevilen sıradan bir futbolcu olacaksın." yorumları yapıldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Tarihi hezimetin yaşandığı mücadelede Arda Güler'in kazandığı penaltı gündem oldu.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe'nin 41. dakikada Enner Valencia ile gole çevirdiği penaltıyı kazanan Arda Güler, ezeli rakip taraftarlarının hedefine oturdu. Pozisyonda Güler'e müdahale olmadığını iddia eden taraftarlar, 18 yaşındaki futbolcuyu kendini yere attığını belirterek sosyal medyada yerden yere vurdu.

Artık 'Türkiye'nin Arda'sı' değil! Derbide yaptığı hareket sonrası linç edildi
Görüntü: beIN Sports

İLK YARI OYUNUYLA MEST ETTİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 76 dakikada sahada kaldı. 18 yaşındaki futbolcu, Enner Valencia'nın attığı golde penaltıyı alan isim olurken özellikle ilk yarı ortaya koyduğu performansla beğeni topladı.

Sosyal medyadaki tepkiler şöyle:

Artık 'Türkiye'nin Arda'sı' değil! Derbide yaptığı hareket sonrası linç edildi
Artık 'Türkiye'nin Arda'sı' değil! Derbide yaptığı hareket sonrası linç edildi
Artık 'Türkiye'nin Arda'sı' değil! Derbide yaptığı hareket sonrası linç edildi
Artık 'Türkiye'nin Arda'sı' değil! Derbide yaptığı hareket sonrası linç edildi
Artık 'Türkiye'nin Arda'sı' değil! Derbide yaptığı hareket sonrası linç edildi
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Son Dakika Spor O artık 'Türkiye'nin Arda'sı' olmayacak! Beşiktaş derbisinde yaptığı harekete tepki çok büyük - Son Dakika


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SON DAKİKA: O artık "Türkiye'nin Arda'sı" olmayacak! Beşiktaş derbisinde yaptığı harekete tepki çok büyük - Son Dakika
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