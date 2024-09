O Bir Çelik adlı safkan Türkiye Spor Yazarları Derneği yarışını kazandı

Spor

Türkiye Spor Yazarları Derneği adına düzenlenen yarışı 'O Bir Çelik' adlı safkan kazanırken, ödülü İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü ve TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karagöl takdim etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği adına düzenlenen mücadele (KV-8/DHÖW), bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.30'da gerçekleşti. 4 yaşlı safkan Arap atlarına mahsus olarak koşulan yarış, 2000 metre mesafe üzerinden sentetik pistte yapıldı.

TSYD Koşusu'nu Mete Çelik'in sahibi Feme Hay. Tar. Ltd. Şti.'nin de yetiştiricisi olduğu O Bir Çelik (Kaizbert - Jonathan/ Güntay) jokeyi Tolga Yıldız idaresinde kazandı. Erkut Koca'nın antrene ettiği at bu galibiyetiyle kariyerindeki 16. birinciliğini elde etmiş oldu.

9 safkanın katıldığı yarışta Toruncalas ikinci olurken, Taşkent üçüncü, Hızlı Ayak dördüncü ve Aktaşkaya da beşinci oldu. Koşunun galibi O Bir Çelik için bitiriş derecesi 2.17.86 olurken, farklar ise 1/2 Boy - 2,5 Boy - 2 Boy - 1/2 Boy şeklinde sonuçlandı.

Yarışın ardından düzenlenen törende kazanan safkanın sahibi adına Ferdane Çelik'e kupasını, TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karagöl takdim etti.

Törene TJK Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk de katıldı. - İSTANBUL