Okan Buruk: Hedef Çeyrek Finale Çıkmak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yoğun fikstürde hem Trendyol Süper Lig'de liderliklerini sürdürmenin hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam etmenin önemli olduğunu söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 gün önce deplasmanda İtalya temsilcisi Juventus ile zorlu bir maç oynadıklarını hatırlatan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızda ligin en organize, otomatikleşmiş takımlarından biri vardı. Sadece maça başlangıçları hem ilk 11 olarak hem de mevkisel yer değişiklikleri biraz kafamızı karıştırdı. Maç öncesinde farklı bekliyorduk. Sonrasında daha organize olduk. İkinci yarı maçın başına göre sahada daha doğru yerleştik, pozisyon ürettik. Günün sonunda bizim için çok değerli bir galibiyet oldu. Özellikle 120 dakika oynanan Juventus maçından sonra bizim için kritik bir maçtı. Bazı değişiklikler yaptık. Oyuncuların dinlenme sürelerini artırmak istedik. Çok yoğun bir tempo içinde hem Avrupa'da son 16'ya kalmak hem de ligdeki liderliğimizin devam etmesi bizim açımızdan sevindirici. Juventus maçındaki oyunumuz moralimizi bozdu. Bu maçta bunun altından kalkmak bizim için çok değerliydi. Bunu da kırmış olduk. O maçın üstüne 2 gün sonra bu müsabakaya çıkabilmek zordu. Şampiyonlar Ligi'nin 90 dakikası bile takımları yorarken, 120 dakika oynayıp karmaşık duygular yaşadığımız bir maç oldu. Oyuncuların fizikten öte mental olarak toparlanmaları zordu. Onun için kötü bir başlangıç bekliyordum ama iyi bitirdik."

"Liverpool bu turun favorisi olacak"

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile yapacakları maçları değerlendirdi.

Liverpool'u lig etabında yendiklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Oynadığımızda formda olan bir Liverpool vardı. Biz oynadıktan sonra kendi kalitelerinin altında sonuçlar aldılar. Şimdi yeniden yükselişe geçtiler. O zamana göre daha oturmuş bir kadroları var. Aynı oyuncularla aynı sistemde oynuyorlar. Rakibi tanıma açısından zorlanmayacağız. Biz de benzer bir kadroylayız. Play-off turunda Juventus favoriydi ama turu Galatasaray geçti. Burada da Liverpool bu turun favorisi olacak. Turu geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu seviyede hata yapmamak gerek. Maç içinde konsantrasyonu kaybettiğinizde sizi cezalandırıyorlar. Bunu Juventus maçında yaşadık. Türk futbolu için önemli bir eşleşme olacak. Artık son 16'dayız. Buna seviniyoruz ama hedefimiz burada bitirmek değil. Elimizden gelenin en fazlasını yapıp çeyrek finale çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, takımının mücadele ettiği 3 kulvardaki başarıya odaklanması gerektiğini söyledi.

Kiralık olarak forma giyen Sacha Boey'in bonservisini alıp almayacaklarının sorulması üzerine 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Boey, çok uzun süre maç oynamadı. Gelmeden önce bir hastalık geçirmişti. Maç eksiğini tamamlamaya çalışıyoruz. Bu gol de onun için önemli bir moral oldu. Takıma katkı veriyor. Noa Lang ve Yaser Asprilla ile de bonservis konusu konuşuluyor. Bu, sezon bittikten sonra değerlendirilecek şeyler. Asıl odaklanmamız gereken şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız." yanıtını verdi.

"Yunus ve Sallai, Beşiktaş derbisine hazır olacak"

Okan Buruk, ağrıları nedeniyle kadroda yer almayan Yunus Akgün ile Roland Sallai'nin 25. haftadaki Beşiktaş derbisine yetişeceğini dile getirdi.

İki futbolcunun durumuyla ilgili bilgi veren Buruk, "Juventus maçında Yunus'un ağrıları vardı. Bundan dolayı oynamadı. Yunus birçok maçı bu ağrılarla oynuyor. İğne ile oynadığı maçlar var. Her zaman takımı için büyük fedakarlık yapıyor. Bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncu. Bu maçtan önce de ağrısı vardı. Fayda sağlayamayacağını düşündüğümüz için oynatmadık. Sallai de dünkü antrenmanda bir sakatlık yaşadı. İkisinin de Beşiktaş maçına hazır olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Wilfried Singo'nun performansını öven tecrübeli teknik adam, "Singo'nun hem savunma hem de topu oyuna sokma anlamında üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Birçok mevkide bize katkı sağlıyor. Sağ bek ve stoper oynayabiliyor. Juventus maçında orta sahada da iyi bir izlenim verdi. Bu kadar çok yönlü ve atlet bir oyuncunun kadromuzda olması sevindirici." dedi.

"Beşiktaş derbisiyle ilgili bir erteleme talebimiz olmadı"

Okan Buruk, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda yapılacak Beşiktaş derbisiyle ilgili erteleme taleplerinin olmadığını kaydetti.

Bir basın mensubunun derbinin ertelenmesinin gündemde olduğunu söylemesi üzerine Buruk, "Benim bundan haberim yok. Ligin fikstürü de belli. Zaten milli takımdan dolayı Göztepe maçı ertelenecek. Onun nereye konacağı belli değil. Beşiktaş derbisiyle ilgili bir erteleme talebimiz olmadı. Çıkıp oynayacağız. Üç gün sonra da Liverpool ile karşılaşacağız." diye konuştu.

"Ben bir ipin üzerinde yürüyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tüm olumsuzluklarla ilgili sorumluluğu üstlendiğini belirterek oyuncuları için taraftarlardan destek istedi.

Teknik adam olarak çok sık eleştirildiğinin sorulması üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Ben bir ipin üzerinde yürüyorum. Galatasaray'da çalışıyorsanız her hafta başarılı olmak zorundasınız. Dengeyi kaybettiğimiz yerler oluyor ama çok şükür düşmüyoruz. Bana, 'Çok mütevazısın. Bundan dolayı insanlar seni eleştiriyor.' diyorlar. Ben Okan Buruk'um. Ben buyum. Bunun dışında biri olamam. Benim için öncelik Galatasaray'ın başarısı. Bazen hata yapsam da Galatasaray için mücadele ediyorum. Bazen her sorumluluğu üzerime alıyorum. Futbolcuların hatalarında da birinci sorumlu kişi benim. Bunlar işimin ince ayrıntılarından biri. Ancak sokaktaki ilgi farklı, sosyal medyada yazılanlar farklı. Ancak eleştirileri de dikkate almak gerek. Hiçbir zaman, 'Biz eleştirilemeyiz. Bize kimse bir şey diyemez. En iyisini ben biliyorum.' demiyorum. Herkes futbolla ilgili bir şey konuşabiliyor. Eleştiri yapmaları da çok normal. Çok büyük bir takımın başındayım. Bu takımın başarılı olması için çok büyük emek veriyoruz. Bazen iyi olacağız, bazen kötü oynayacağız. Kötü olduğunda birinci sorumlu teknik adam. Oyuncularımın kimse kafasını karıştırmasın. Çok az bir süre kaldı. Ligde ve Türkiye Kupası'nda lideriz, Avrupa'da son 16'ya kaldık. Bundan önce hatalar yapılmış olabilir ama eleştirilerin dozu artıp hakarete gittikçe oyuncular çok etkileniyor. Bence ne olursa olsun takıma destek olmak gerek. Gerçekten Galatasaraylıysanız, bu takımı seviyor ve başarılı olmasını istiyorsanız bu oyunculara herkesin destek olması gerek. Eleştiri ve kötü bir şey varsa bana söyleyebilirler."

Kendisi için de destek isteyip istemediği sorusuna Buruk, "Taraftarımız her zaman beni destekliyor. Statlarda, havalimanlarında çok samimi bir destek var. ultrAslan, dünyanın her yerinde bana da destek veriyor. Burada bütün tribünler beni ve oyuncularımı bağırlarına basıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Biz de onlar için daha fazla şey yapmak için çabalayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.