Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin - Son Dakika
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Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Como'nun ilgilendiği Davinson Sanchez'in ayrılmasını istemiyor. Deneyimli oyuncunun Kolombiyalı oyuncu ile görüştüğü ve ''Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gitmeni istemiyorum. Bu sezon sana her zamankinden fazla ihtiyacım olacak'' dediği belirtildi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer süreci devam ederken, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez’in geleceği netleşmeye başladı. İtalyan kulübü Como’nun kadrosuna katmak istediği başarılı savunmacı için teknik direktör Okan Buruk kararlı bir duruş sergiledi.

COMO'DAN SANCHEZ'E TEKLİF

Galatasaray’dan yıllık 4,8 milyon euro kazanan Davinson Sanchez’e, İtalya ekibi Como tarafından yıllık 3,5 milyon Euro garanti ücret önerildi. Ayrıca İtalyan kulübünün bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon Euro'nun üzerine çıkan bir teklif paketi hazırladığı öğrenildi.

Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin

BURUK'TAN AYRILIĞA REST

Transfer söylentilerinin ardından teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli stoperin takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını belirtti. Kolombiyalı oyuncu ile görüşen deneyimli hocanın ''Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gitmeni istemiyorum. Bu sezon sana her zamankinden fazla ihtiyacım olacak'' dediği belirtildi.

Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin

ASTRONOMİK TEKLİF GELMEDİKÇE AYRILMAYACAK

Teknik heyetin raporu doğrultusunda Galatasaray yönetimi, Como’dan veya başka bir kulüpten olağanüstü ve çok daha yüksek seviyede bir teklif gelmediği sürece Davinson Sanchez’i satmama kararı aldı.

Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı formayla 45 resmi maçta görev alan Kolombiyalı stoper, savunmadaki kritik müdahalelerinin yanı sıra takımı adına 2 de gol kaydetti.

Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin

Davinson Sanchez, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Como, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin - Son Dakika
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